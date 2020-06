Perugorría prohibió encuentros de amigos y salidas recreativas Jueves, 04 de junio de 2020 El Municipio de Perugorría decidió ir para atrás con la flexibilización de la cuarentena y no autoriza el encuentro de amigos y familiares. Asimismo decidieron no permitir las caminatas recreativas ni apertura de gimnasios.



A modo de prevención, desde el Municipio de Perugorría decidieron ir marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena.



No permitirán las caminatas recreativas, ni las prácticas del paddle o del ciclismo. Estarán prohibidos los encuentros de amigos y familiares y tampoco se permitirá la apertura de los gimnasios.



Además no permitirán el ingreso de personas provenientes de: Chajarí (Entre Ríos), Colonia Libertad, Juan Pujol, Monte Caseros y Mocoretá.