ANMAT prohibió la comercialización de un alcohol en gel

Jueves, 04 de junio de 2020

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este jueves, a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, la comercialización de un alcohol en gel.





La Disposición 3696/2020 establece la prohibición del “uso y la comercialización en todo el territorio nacional, en todas sus presentaciones y contenidos netos del producto rotulado como: “LOLET ALCOHOL EN GEL- DESINFECTANTE PARA MANOS. Establecimiento elaborador legajo Nº 7398, Paysandú 1446- CABA-Res 155/98”.



Entre los considerandos se explicó que “la firma LABORATORIO NEW ZEN SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA fue dado de baja mediante Disposición ANMAT Nº 8901/15 con fecha 27 de octubre de 2015” y se señaló que “se verificó que el producto se encontraba inscripto a través del Sistema de Cosméticos grado 1 mediante tramite Nº 3845/2016, declarándose como elaborador contratado a la firma LABORATORIO SHE SOCIEDAD ANÓNIMA legajo Nº 2641, y como titular a Matías CERBINO”



Ante ello, “se informó que los datos consignados en el rótulo del producto detectado en el mercado difiere en cuanto a datos del titular y del elaborador con respecto a la información obrante en el rótulo inscripto” y que “se consultó a la firma LABORATORIO SHE S.A. sobre la elaboración del producto de referencia, manifestando que no elaboró ningún lote”.



Es por ello que “se trata de un producto ilegal, toda vez que declara datos no veraces en su rotulado, se desconoce su efectivo origen y formulación, por lo cual no puede garantizarse su calidad, seguridad y eficacia, situación que resulta en un riesgo para la salud de la población, máxime teniendo en cuenta el contexto actual que requiere la utilización de este tipo de productos destinados a la higiene y sanitización de manos”.



En medio de la pandemia y a poco de llegar a los 80 días de cuarentena, el Gobierno Nacional prorrogó ayer por dos meses más la retracción de los precios de venta del alcohol en gel a los valores del 15 de febrero de este año, y se intimó a las empresas a incrementar la producción hasta el máximo de su capacidad instalada para garantizar la demanda.



Días atrás, el Ministerio de Salud autorizó a las farmacias -con laboratorios habilitados- a elaborar y tener en existencia hasta 5 kilogramos de alcohol en gel, y la misma cantidad de productos repelentes de insectos para prevenir además del COVID-19, enfermedades como dengue y zika. “En la actual situación, existe una demanda de esos productos por parte de la población en las farmacias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que excede ampliamente la posibilidad de ser atendida, generando ello una grave inquietud y preocupación en los concurrentes a los mostradores de las farmacias”, explicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial aclarando que si bien la medida rige actualmente para la Capital Federal, se invitó al resto de las jurisdicciones para que adhieran.