Horóscopo para hoy 1 de mayo 2020 Lunes, 01 de junio de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Amor: Hace tiempo que estás solo y las últimas relaciones no han sido buenas. Piensa en un cambio de imagen, puede ayudarte mucho.



Riqueza: Nuevas posibilidades laborales aparecen en el horizonte, pero analízalas detenidamente porque no todas son tan redituables.



Bienestar: No todo lo que sucede puede ser tan malo. Piensa que no hay mal que por bien no venga. Encuentra el lado positivo de las cosas.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Alguien que hace tiempo no veías, te pedirá una ayuda económica. Pero cuidado, deja en claro las condiciones de devolución.



Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y habla con tu pareja, las cosas se solucionarán.



Riqueza: Tu eficacia para resolver los problemas más complicados hará que tus compañeros de trabajo sientan envidia. Ten cuidado.



Bienestar: Necesitas bajar un poco los decibeles, porque tanta actividad laboral terminará estresándote. Haz un viaje corto, te cambiará el ánimo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Si no sabes cómo enfrentar tus problemas, busca el consejo de tu familia. Incondicionales como siempre, sabrán ayudarte.



Amor: Las tensiones en la pareja se disiparán gracias a una sorpresa que recibirán en la tarde. Volverán a estar en paz por un tiempo.



Riqueza: No olvides tu costado solidario. Aparece la posibilidad de hacer una obra de caridad y estás en condiciones de ayudar a otros.



Bienestar: Ante los conflictos que surjan en el hogar, lo mejor será mantener siempre el buen humor y armarse de mucha paciencia.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy llegará esa noticia que estabas esperando. Disfrútala junto a tus familiares y amigos, que se pondrán muy felices.



Amor: Los conflictos en la pareja no cesan, sino que se acrecientan aún más. No sigan intentando, esta relación hace tiempo no va más.



Riqueza: Sin constancia es imposible que llegues a la meta. El proceso es largo, pero los resultados serán de los mejores.



Bienestar: No te ahogues en un vaso de agua. Nada es tan terrible como para preocuparte así. Recuerda que no hay mal que dure cien años.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy quedará demostrado para ti que ciertas cosas se presentan en la vida en su momento adecuado, ni antes ni después.



Amor: Asegúrate de meditar bien antes de hacer algo de lo que puedes llegar a arrepentirte más tarde. No juegues con sentimientos.



Riqueza: Te será imposible postergar ciertas actividades debido a que tienes el domingo incipiente. No dudes en dar todo lo que puedas.



Bienestar: Eventualmente deberás aceptar que no eres el centro del universo, y que no puedes jugar con los sentimientos de las personas que te rodean.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Contarás con todas las herramientas necesarias para dar una primera impresión increíble en entrevistas de trabajo.



Amor: No tendrás grandes éxitos en la conquista durante la jornada de hoy. Lo más conveniente será postergar todo para más adelante.



Riqueza: Comenzarás a reconsiderar ciertas ideas para mejorar económicamente que habías descartado en el pasado.



Bienestar: Aprende a tener más presente a tu pareja a la hora de tomar ciertas determinaciones, de esta manera la harás sentir más cercana a ti.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Tienes mucho trabajo, pero tu familia te reclama. Hazte un tiempo este fin de semana, para estar con tus seres queridos.



Amor: No busques más excusas para evitar esa charla que ambos se deben. Sincérate y trata de que los conflictos no se intensifiquen.



Riqueza: Si estás sin trabajo, aparecen tentadoras ofertas. Si ya tienes, alguien vendrá a proponerte otro con un sueldo mucho mejor.



Bienestar: La terquedad hará que mucha gente te pierda el respeto. Reconoce que no eres el dueño de la verdad y sé un poco más humilde.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Los conflictos con tu familia distan de resolverse y esto te pone mal. Es momento de que comiencen a limar asperezas.



Amor: Una ex pareja volverá después de mucho tiempo. No dejes que se interponga en tu relación actual, porque complicará las cosas.



Riqueza: Tu situación financiera está mejorando, pero sé más medido a la hora de las compras. No gastes más de lo que tienes.



Bienestar: Tu lema es vivir cada día como si fuese el último, pero esa intensidad hará que termines estresándote. No te exijas tanto.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Es momento de que dejes de poner excusas para no terminar esas tareas atrasadas que tienes. Hoy ponte al día con lo que debes.



Amor: Tu pareja está al tanto de una historia tuya del pasado. Habla con ella y explícale que eso ya no significa nada para ti.



Riqueza: Tienes todas las condiciones para ocupar ese puesto al que todos aspiran, pero ten cuidado porque te lo quieren arrebatar.



Bienestar: Tienes todas las condiciones para lograr lo que deseas, sin embargo vives haciendo alarde de tu talento. Sé más humilde.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: No seas tan condescendiente con la gente que no lo merece. Hay personas que son honestas contigo y tú no los valoras demasiado.



Amor: Sientes que tu relación no va ni para atrás ni para delante. Sorprende a tu pareja con una cena romántica, avivará la pasión.



Riqueza: Un chisme comenzará a circular en tu trabajo y tú te verás involucrado. Trata de aclarar el asunto antes que sea tarde.



Bienestar: La honestidad es una virtud que tú no conoces demasiado. No seas tan especulador y actúa sinceramente, sin segundas intenciones.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No permitas que los demás tomen decisiones que te corresponden a ti. Es hora de que cada cual atienda su juego.



Amor: Según las estadísticas, el ámbito laboral es buen lugar para hallar pareja. Pero las estadísticas no estarán de tu lado.



Riqueza: El nuevo ambiente laboral se presenta hostil y te cuesta hacer amigos, pero ganarás simpatía gracias a tu honestidad.



Bienestar: Que el árbol no te tape el bosque. Mira un poco más allá de tu realidad y descubrirás que las cosas no son tan malas como crees.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Un amigo se acercará a pedirte un consejo. Te extrañará que te haya elegido a ti, pero te alegrará mucho poder ayudarlo.



Amor: No dejes que los defectos de ambos sean lo que más pese en la relación de pareja. Así no llegarán muy lejos.



Riqueza: La competencia es demasiada. Sería bueno que tomes algún curso de capacitación para actualizar tus conocimientos.



Bienestar: Tu hermetismo en cuanto a los problemas hará que por fuera parezcas de buen ánimo pero por dentro estarás que estalles.