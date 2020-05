Horóscopo para hoy 25 de mayo 2020 Lunes, 25 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás ganas de satisfacer tus necesidades personales y será con probables compras que se refieren a tu persona.



Amor: Encamina los afectos con intuición. Sabes lo que tu pareja necesita para sentirse plena, no esperes más si quieres que funcione.



Riqueza: Lo que se viene estará más allá de tus fuerzas, ya que la exigencia será mucha y continua. Pero todo esfuerzo será recompensado.



Bienestar: Una alimentación cuidada y equilibrada y regulares actividades deportivas, son lo más indicado para este momento de tu vida.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Tienes que ser muy prudente, ya que alguien intentará sabotearte las ideas. Un amigo te regalará lo que tanto deseabas.



Amor: Generas espacios de diversión que puedes compartir con tu pareja. Una nueva forma de comunicación te asegura intimidad.



Riqueza: Si pretendes cambiar de trabajo, ni lo pienses. Las otras opciones que tienes en mente vienen de personas que no te aprecian.



Bienestar: Sé realista, con buena dosis de paciencia lograrás llegar hasta donde quieres. Sólo es cuestión de que tengas un poco de buen humor.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Aumenta la actividad social, profesional y las actividades con amigos, lo cual puede hacer que tu familia reclame más atención.



Amor: La mejor recompensa a tu abnegado cariño será hacer feliz a tu pareja. Unión entre todos los miembros del grupo familiar.



Riqueza: Ponte al día con el trabajo. Falta tiempo, pero gracias a tu capacidad de organización lograrás cumplir con los plazos.



Bienestar: La paciencia es la madre de todos los logros. Sé paciente, y no tires por la ventana una buena oportunidad, que sólo pasará una vez.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Aparecerán algunas fricciones y distancia en la relación con tu padre o con personas mayores de la familia. Reflexiona antes de decir algo.



Amor: Una palabra tierna o un detalle romántico puede ayudar a que ceda la tensión. Actúa antes que sea demasiado tarde.



Riqueza: Si estás evaluando la posibilidad de independizarte en lugar de trabajar en relación de dependencia, deberás pensarlo bien.



Bienestar: La suerte sólo se activará si la base en la cual se apoya es suficientemente firme. Tampoco tu intuición es una garantía total. Confía en ti.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Cometerás unas imprudencias en estos días. Por más que no divises soluciones a corto plazo, ten la certeza de que saldrás adelante.



Amor: No te faltará ese brazo alentador ni esa compañía imprescindible. Tus temores cederán y tus dudas también.



Riqueza: Se pone en marcha y se desarrolla un plan magistral. Tu espíritu inquieto busca la concreción de los objetivos a puro movimiento.



Bienestar: Deseas siempre decir la última palabra, eso puede volverse en tu contra y llevarte a una trampa. A veces es mejor saber quedarse callado y esperar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Una persona muy querida arremeterá en tu contra y quedarás malherido. No soportarás la traición y tendrás que tomar decisiones.



Amor: Los amigos en primera fila, los amores en segundo lugar. Sentirás la necesidad de hacer contacto con gente espontánea y franca.



Riqueza: Usas nuevos métodos para mejorar la producción y la dinámica laboral, y quizás te reconozcan tus méritos.



Bienestar: Di lo que sientes, y a medida que pase el tiempo los tuyos entenderán que la primera lealtad que se debe tener es con uno mismo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Estarás dividido entre el deseo de cambiar y el pánico a la inestabilidad. Altibajos emocionales. Un familiar te sorprenderá.



Amor: Recurre a esas pequeñas atenciones que suelen endulzar el trato, a detalles que hagan sentir bien a tu pareja.



Riqueza: Te sientes muy motivado para luchar y conseguir lo que quieres. No temas, tú sabes muy bien qué es lo que deseas.



Bienestar: Posees aptitudes culinarias y un paladar exquisito, te gusta el confort y la sensualidad. Rinde culto al pasado, no olvides lo logrado.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Día en el que deberás evitar los enfrentamientos, especialmente en el ámbito familiar y laboral. Diplomacia.



Amor: Tu falta de esfuerzo te puede llevar a perder una gran oportunidad. La comprensión está en su punto más alto para el romance.



Riqueza: Están de sobra los lamentos, porque a menudo los errores han sido provocados por tu culpa y por tus malas inversiones.



Bienestar: Errar es humano, perdonar es divino. Si quieres paz, borrón y cuenta nueva debes dar vuelta la página de tu vida. Sigue para adelante.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Alguien muy cercano a ti pedirá amor y atención. Puede ser que alguna gente este demasiado ocupada para darlo, evalúa qué harás tú.



Amor: El peso de la vida en convivencia arruinará la pareja. Lo mejor será llevar vidas separadas para mantener el éxito de la relación.



Riqueza: Tendrás que saber detectar las oportunidades, que con certeza aparecerán en el corto plazo. Deberás estar atento.



Bienestar: No seas inseguro, deberás tener confianza en ti e insistir en concretar tus proyectos. Todo llegará a feliz término, sólo es cuestión de intentarlo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Los amigos te pedirán favores y te agradará complacerlos, pero no a aquellos que quieren aprovecharse de las ventajas.



Amor: En el sexo eres capaz de entregarte de forma incondicional, gustas satisfacer en todo a tu pareja por encima tus fantasías.



Riqueza: Si te encuentras buscando trabajo, es conveniente que te muevas sin pausa, tendrás oportunidades pero deberás buscarlas mejor.



Bienestar: Ten paciencia aunque tus proyectos parezcan demorarse, no te deprimas, todo se solucionará. Lo importante es seguir esforzándose.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Tu familia te necesita especialmente. Esperan mucho de ti, resultas necesario para que ellos consigan su equilibrio.



Amor: Actuarás de manera que tu relación de pareja sea más vivaz. Tendrás un muy buen humor que te pondrá en el centro de atención.



Riqueza: Cuida con detalle tu presupuesto y ajústate con rigor al mismo. Con tu actitud puedes conseguir no tener desajustes.



Bienestar: Hazlo tú mismo. Delega lo menos posible y controla tus documentos. Atiende tus compromisos más importantes y el resto se irá acomodando.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Hoy tienes ganas de estar a solas y meditar, tal vez ayudar en alguna causa. Karma positivo en el dinero y en las posesiones.



Amor: Si has dejado de verte con alguien que querías, volverán a encontrarse. Celebrarás una época de placer compartido.



Riqueza: Dejarás de lado tu interés obsesivo por aumentar tus ahorros y te dejarás convencer por ese viaje que estás programando.



Bienestar: Date tiempo para reflexionar acerca de lo que está pasando en tu vida, sobre todo a nivel personal, para dar lugar a cambios importantes y necesarios.