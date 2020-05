Eliminaron a la correntina de Bake Off, pese a su buena performance Lunes, 18 de mayo de 2020 Tras una difícil elección, el jurado del ciclo debió despedir a la correntina, que había tenido muy buenas críticas.



Quedan pocos participantes en Bake Off, el gran pastelero, y eso ocasiona que, semana a semana, a los jurados se les dificulte la tarea de decidir quién se queda y quién deja el ciclo. Algo así ocurrió este domingo, cuando Sonia debió abandonar la carpa pese a que tuvo una muy buena performance.



La participante correntina logró cautivar a Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar con sus preparaciones, pero de todas maneras no pudo igualar los logros de los otros aspirantes y quedó eliminada. "¡Lo que vamos a extrañar a Sonia!", dijo la conductora Paula Chaves en referencia a la imagen maternal que supo proyectar en el grupo.



"Quería agradecerles la oportunidad de estar acá. No les puedo explicar todo lo que aprendí. Como dije antes, nunca pensé que iba a estar acá, y ya soy una ganadora por eso. (...) Son emociones encontradas porque tengo que irme y dejar todo esto; pero estoy feliz por todo lo que hice, lo que aprendí y lo que conocí, y sobre todo por estar acá", dijo Sonia en su despedida del ciclo de Telefe.



Christophe le dio un pañuelo para que seque sus lágrimas, al tiempo que reconoció que la participante muchas veces fue "medio rebelde" con él. "A veces me ha sacado, pero me ha conquistado por el sentimiento de una persona que viene a competir, pero también a divertirse. (...) Te vas por la puerta grande porque diste todo", le dijo y le recordó que está impaciente por probar su "sopa paraguaya".