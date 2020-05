Renunció la funcionaria que violó la cuarentena para hacer una fiesta

Martes, 12 de mayo de 2020

Isabel Mercado era la encargada de Relaciones Institucionales con la comunidad de la localidad de La Paz





El intendente de la localidad mendocina de La Paz, Fernando Ubieta, aceptó la renuncia de la encargada de Relaciones Institucionales con la Comunidad, Isabel Mercado, debido a que violó la cuarentena al festejarles el cumpleaños a sus hijos, un hecho que se viralizó a través de un video que circuló en las redes sociales.



En tanto, la Justicia mendocina que ya había imputado este domingo a la funcionaria y a su esposo al igual que al dueño de la vivienda donde se realizó el evento, imputó este lunes a otras tres personas por la violación del aislamiento.



“Lamento mucho tener que tomar esta decisión, primero y principal porque sé la calidad de persona que es Isabel (Mercado) y del trabajo importantísimo que estaba llevando adelante", explicó el jefe comunal.



“Desde hace dos meses, aproximadamente, hemos puesto todos los esfuerzos y recursos, económicos y humanos, al servicio de prevenir y cuidar a los ciudadanos del Departamento de esta pandemia que azota al mundo, la mejor decisión en este contexto es la que hemos tomado”, agregó y aseguró que aunque es doloroso y es una baja importante en su equipo de trabajo, “todos los funcionarios saben a qué están expuestos, y ella lo sabía”.



"Estamos cumpliendo con el decreto del Presidente, trabajando fuertemente contra esta pandemia, de hecho no tenemos ningún contagio por el virus y esperamos seguir así”, sostuvo el jefe comunal.



Ubieta, de extracción Justicialista, asumió en diciembre pasado la conducción del departamento, la principal vía terrestre de ingreso a Mendoza por la Ruta 7, luego de 25 años de hegemonía radical.



Ya estaban bajo proceso la propia Mercado, su esposo Eduardo Cuesta y el dueño de la casa donde se realizó el evento, Norberto Mercado, familiar de la ex funcionaria municipal y este lunes, la fiscal correccional Mariana Cahiza imputó a Gustavo Cuesta- cuñado de la ex funcionaria- a Pablo Alcaraz y Luis Gonzaga por la comisión del delito previsto en el artículo 205 del Código Penal, sumando un total de seis imputados hasta la fecha, detallaron fuentes judiciales.



El hecho ocurrió la medianoche del pasado sábado y tomó estado público durante el fin de semana, luego de que se viralizara un video donde se podía ver a la ahora ex funcionaria, su familia y amigos, festejando el cumpleaños de sus hijos, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.



En su carta de renuncia, Mercado explicó: “Sabía a lo que me exponía y me responsabilizo por lo sucedido; solo me dejé llevar por el sentimiento y amor de madre, debido a la situación actual de la pandemia y considerando que en nuestro departamento no se han detectado casos”.



Y agregó que sus hijos cumplían 15 y 18 años y “tomamos la determinación que pudieran tirarles a las 0 horas, como es tradición, huevos y harina. Por este motivo renuncio al puesto dentro de su gestión de Coordinadora de Relaciones Institucionales considerando que he faltado a una norma, y pido disculpas por no haber respetado su orden y exponerlo a este nivel”, finalizó en su misiva.