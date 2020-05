Sofía Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro

Lunes, 11 de mayo de 2020

La modelo y el tenista le pusieron punto final a su relación de un año. Los rumores de ruptura venían sonando desde hacía meses







Sofía"Jujuy" Jiménez confirmó su separación de Juan Martín del Potro luego de casi un año de noviazgo. La modelo evitó dar detalles de la ruptura y dio a entender que la cuarentena, que los obligó a convivir las 24 horas sin salidas, habría influido.



“No hubo algo puntual, no sé qué pasó”, dijo la modelo en diálogo con LAM, y contó que ahora era todo muy reciente. Físicamente se habían separado en Pascuas, cuando ella dejó de convivir con él para ir a su departamento con su mamá, pero que seguían hablando.



Pareciera que el tiempo separados les sirvió para reflexionar y hace dos semanas tomaron en conjunto la decisión de separarse definitivamente. Desde ese entonces, según contó la ex del Pelado López, no volvieron a tener contacto: “No nos estamos hablando”.



Sobre cómo llegaron a la determinación, dijo: “Fue conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión”. La modelo no quiso brindar los motivos de la ruptura pero dio a entender que el aislamiento influyó: “Nos agarra la cuarentena... y dijimos qué está pasando”.



Los rumores de separación venían sonando desde hacía semanas, cuando apenas se había declarado el aislamiento obligatorio. Ella misma, en diálogo con Teleshow, se encargó de aclarar: “No estamos separados. De hecho llegamos juntos de Miami y estamos haciendo la cuarentena juntos”.



Incluso en febrero le había dedicado un sentido posteo al tenista tandilense: “Creo en la vida. Creo en las personas. Creo con ganas. Creo en el amor. Creo en nosotros. Creo en vos y creo en mí. Creo en la fuerza. Creo en el poder de creación y el poder de transformación. En todo eso y mucho más creo. Y estoy convencida que de esta vas a salir más fuerte que nunca. Te quiero fuerte. Te amo siempre”.



La pareja había estado en Estados Unidos hasta el 17 de marzo donde él realizó su rehabilitación. Al llegar al país tuvieron que cumplir con la cuarentena obligatoria que regía para todos los que habían viajado al exterior.



“Quería saludarlos y contarles que después de casi dos meses en Miami por la rehabilitación de la rodilla, esta mañana tempranito pude volver a casa. Ya estoy cumpliendo con la cuarentena como corresponde. Intentaré seguir la recuperación lo mejor que se pueda. Es muy importante cuidarnos entre todos. Cumplir con la cuarentena, hacerle caso a las indicaciones de los especialistas, tener empatía y ser responsables. Es un momento especial, único, que necesita de todos”, escribió Juan Martín del Potro en su cuenta de Instagram en ese momento.



La modelo y el tenista se conocieron en diciembre del 2018 y de inmediato ella se tuvo que ir a Villa Carlos Paz donde realizó temporada teatral. En su regreso a Buenos Aires, en marzo, él tuvo que viajar a jugar unos partidos, por lo que recién en mayo pudieron darle rienda suelta a su historia de amor luego de que él la invitara a verlo a la final del Masters 1000 de Roma que disputó ante Novak Djokovic.