Brasil superó los 10.000 muertos y es el más afectado de América Latina

Lunes, 11 de mayo de 2020

El país se encaminaba a consolidarse como epicentro del brote en América Latina, mientras que el presidente sigue desoyendo recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones.







Brasil superó los 10.000 muertos por coronavirus y se consolida como epicentro del brote en América Latina, mientras que el presidente Jair Bolsonaro sigue desoyendo recomendaciones de autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones e incluso llegó a decir que este fin de semana haría un asado para miles de invitados, aunque terminó desdiciéndose.



El Ministerio de Salud registró 730 muertos en las últimas 24 horas y llegó a 10.627 decesos por el nuevo coronavirus, en tanto que 10.611 personas se infectaron en ese lapso con lo que la cuenta de casos positivos llega a 155.939.







Tras conocerse el sombrío reporte, el Congreso de Brasil decretó hoy luto oficial por tres días en tributo a los muertos por la Covid-19, por lo que quedaron prohibidas todas las celebraciones y festividades en ese lapso.



"Este Parlamento, que representa el pueblo y el equilibrio federativo de esta Nación, no está indiferente a este momento de pérdida, de tristeza y de pesar", señalaron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia y Davi Alcolumbre, respectivamente, en un comunicado conjunto.







Horas después, la Suprema Corte de Brasil emuló la iniciativa y decretó también un luto oficial de tres días.



Frente a esta situación crítica, esta mañana el papa Francisco llamó por teléfono al cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de San Pablo, el estado más afectado por la pandemia, a quien le expresó su preocupación por el número de pacientes y la pérdida de vidas humanas, informó la arquidiócesis paulista.



“Expresó su cercanía y solidaridad con toda la población de San Pablo y dijo que rezaba por nosotros. Finalmente, pidió transmitir su bendición apostólica a todos y también se recomendó a nuestras oraciones por él”, dijo el Arzobispo.



Anoche, una corte de tercera instancia, el Superior Tribunal de Justicia de (STJ), suspendió una decisión judicial que obligaba al Presidente a divulgar el resultado de las pruebas de coronavirus a las que fue sometido en marzo.



El presidente del STJ, João Otávio de Noronha, dejó sin efecto un fallo judicial, confirmado en segunda instancia, que determinaba la divulgación pública de los resultados de los test de Bolsonaro, después de que el periódico O Estado de Sao Paulo solicitara los exámenes del jefe de Estado por tratarse de un asunto de "interés público".



Noronha acató, sin embargo, un recurso de la Abogacía General del Estado que pedía que se respetara la privacidad e intimidad de Bolsonaro, alegando que los datos e informaciones solicitadas no dicen respecto al ejercicio de la función como presidente.







Bolsonaro fue considerado un caso sospechoso de Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo virus, tras regresar de una visita oficial a Miami, donde se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y en la que la mitad de su comitiva, formada por unas 40 personas, contrajo la enfermedad.



El mandatario, quien suele menospreciar la gravedad del coronavirus, se ha negado a entregar sus estudios médicos porque considera que se trata de un asunto "privado", aunque llegó a insinuar que podría haber contraído la Covid-19 y no haberse dado cuenta.



En las últimas semanas, Bolsonaro vulneró constantemente las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar aglomeraciones al participar en diversos actos callejeros e incluso llegó a sugerir que haría un asado este fin de semana para "unos 3.000 invitados", que finalmente anuló tras una ola de críticas y luego dijo que, en realidad, era "fake".



Cuestionado ayer sobre las muertes a causa del coronavirus en el país, el líder ultraderechista se negó a contestar a los periodistas.



Brasil, que ayer volvió a registrar ayer una cifra récord de 751 decesos diarios por coronavirus y que hoy instaló esa cifra en 10.100 muertos, que hoy se mientras que los contagiados superan los 148.000.



Hoy, Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más azotado por la pandemia del coronavirus, inauguró un hospital de campaña construido en el mítico estadio del Maracaná, que será destinado a la atención de pacientes con Covid-19 en estado de gravedad.







El hospital, que operará en el área externa del estadio, fue construido en 38 días y ha entregado hoy 170 del total de 400 camas que tendrá. De las camas ya disponibles, 50 son de terapia intensiva y 120 de enfermería.



El hospital "es de alta complejidad", que, "comparado con lo que se hizo en China, en 30 días, tiene una complejidad aún mayor", señaló el gobernador Wilson Witzel, citado en un comunicado.



El secretario de Salud del estado, Edmar Santos, agregó que el complejo instalado en el Maracaná contará también con dos equipamientos de tomografía y diversos aparatos de ecografía, rayo X portátil y de hemodiálisis.



Asimismo, el hospital dispondrá de ordenadores para que los pacientes internados puedan conversar con sus parientes y amigos vía teleconferencia.