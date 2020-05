Brasil ya es el sexto país con más muertos por coronavirus del mundo

Jueves, 07 de mayo de 2020

Mientras la situación sanitaria en el país vecino es cada vez más dramática, el presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue atacando a la cuarentena y sostiene que "la libertad es más importante que la vida".





Brasil lleva un total de 8.609 muertos desde que fue alcanzado por la pandemia y es el sexto país con más víctimas fatales por el coronavirus Covid-19. Además, de acuerdo con las cifras contalibilizadas por la universidasd John Hopkins, suma 127.655 infectados.



No obstante, esa cifra podría ser todavía superior siendo que se conocieron incrementos muy fuertes respecto de las estadísticas normales de muertes por coronavirus Covid-19 ocurridas en domicilios, muchas de las cuales pudieron haberse debido a la pandemia pero el dato no quedó registrado a raíz de que ni siquiera intervino servicio de salud alguno.



Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que "la libertad es más importante que la propia vida", al reclamar ante la Corte Suprema, junto con empresarios del sector productivo, la flexiblización de las cuarentenas en estados y ciudades contra el coronavirus y advertir sobre un colapso económico y social.



El reclamo de Jair Bolsonaro ocurre mientras Brasil se perfila para ser el epicentro mundial de coronavirus Covid-19, ya que es el líder en muertes y casos de América latina y ninguna política centralizada y alineada entre los poderes del Estado, como sí ocurre con los vecinos del Mercosur, la Argentina, Paraguay y Uruguay.



Se trató de un episodio que estaba fuera de la agenda, Jair Bolsonaro cruzó este jueves por la mañana desde la casa de gobierno al Supremo Tribunal Federal con unos 15 empresarios y el ministro de Economía, Paulo Guedes, para llevar su bandera de ponerle fin o flexibilizar la cuarentena por el coronavirus, justamente cuando varias ciudades inician el "lockdown", el bloqueo total ante el avance del Covid-19.



Jair Bolsonaro declaro frente al presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Antonio Dias Toffoli, que el país podría llegar a sufrir una crisis económica "como la de Venezuela" en caso de que no se escuche el "clamor de los empresarios" para flexiblizar las cuarentenas a causa del coronavirus, al exclamar que "la libertad es más importante que la propia vida".