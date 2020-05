Horóscopo para hoy 6 de mayo 2020 Miércoles, 06 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Pasarás por momentos bastante rudos en la jornada del día de hoy. Prepárate mentalmente para enfrentar antiguos temores.



Amor: Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja durante el día de hoy. Aprovecha tus encantos al máximo.



Riqueza: No pierdas la paciencia con las ineficiencias del personal a tu cargo. Busca instruirlos y enseñarles, ayúdalos a mejorar.



Bienestar: No permitas que cualquier situación logre superarte. Por más complicado que parezca, casi todo en esta vida tiene una solución. Mantén fría la cabeza.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.



Amor: Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla.



Riqueza: No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de ordenes de tus superiores.



Bienestar: No entres en discusiones de las que no sabrás como salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Deberás tomar las rindas de tu vida, al menos en la jornada de hoy, o te arrepentirás por lo que dejarás pasar. Muestra coraje.



Amor: Existen cargas que debemos cargar de por vida, pero estas pueden hacerse más liviana si se comparten. Confía en tu pareja.



Riqueza: Estarás con un constante nerviosismo y ansiedad durante la jornada de hoy debido a compromisos para el día lunes.



Bienestar: No permitas que las palabras de los que te rodean te hagan sentir inferior. Todos tenemos capacidades, solo que algunas son más evidentes que otras.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Durante este día te sientes especialmente joven y despierto, con una intensa necesidad de actuar, de moverte y de desplazarte.



Amor: Intenta mantener la comunicación, aunque por ahora conversar sea sinónimo de discutir. No te distancies, será peor.



Riqueza: Si te quedas en los laureles será necesario que redobles tus esfuerzos para no sentirte amenazado con el bolsillo. Prudencia.



Bienestar: Evita comentar tus actividades por la competencia desleal y los celos profesionales. Lidera iniciativas vinculadas con la ayuda social y con hospitales.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Deberás analizar las ventajas y desventajas que tendrás al embarcarte en este proyecto a futuro. No es aconsejable tomar decisiones rápidas.



Amor: Si eliges quedarte solo, luego te lamentarás. Los buenos amigos seguirán fieles a tu lado y serán un gran apoyo.



Riqueza: Podrás solicitar aumentos y créditos pero toma recaudos en las propuestas financieras que aparezcan. Cuídate de terceras personas.



Bienestar: Período propicio para retomar conversaciones postergadas y hablar de sentimientos íntimos. Buen momento para escribir los sueños y fantasías.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Corres el riesgo de caer en el caos. Tendrás mucha energía física, pero cuídate de exigir a tu cuerpo más de lo necesario.



Amor: Sostendrán discusiones a menudo. Cada uno reclama su territorio personal y la individualidad se impone, trata de ceder un poco.



Riqueza: Intenta concentrarte en los números porque se alterará tu orden de prioridades, aunque no será del todo claro el desencadenante.



Bienestar: Confía en tu constancia, esa es una gran virtud, por lo tanto no abandones el esfuerzo. Triunfarás en tus propósitos y en la vida.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Puede haber más de un problema ajeno que necesite de tu buen ánimo. No pierdas tiempo y haz ya lo que se debe hacer.



Amor: Momento ambiguo para los asuntos del corazón. Aparece la posibilidad de enamorarse o reconciliarse.



Riqueza: Si estás dudando en realizar una inversión, tírate a la pileta porque, si no decides ya mismo, otros te ganarán de mano.



Bienestar: Etapa importante en lo referente a la salud. No cometas excesos y aprovecha para hacer ejercicios físicos sin limitación.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Estarás sin tiempo ni ganas para divertirte. Tantas responsabilidades alterarán tu eterno buen humor. No te dejes avasallar.



Amor: Tus convicciones de tener siempre la razón pueden hacerte vivir momentos de inestabilidad en tu relación. Coherencia.



Riqueza: Inspiración para orientar grandes proyectos. Excelente para comprar, vender, tratar con abogados, firmar papeles y viajar.



Bienestar: Debes cuidarte de los conflictos con figuras de autoridad. Aprende a manejar tus impulsos, agudiza tu intelecto, sé más racional y menos emocional.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: No tendrás ganas de quedarte encerrado entre las paredes de tu casa y cualquier ocasión será buena para no respetar tus empeños.



Amor: A pesar de una etapa antisocial, estás muy solicitado y hallarás que te llega más de una invitación para escoger.



Riqueza: Liderazgo en actividades vinculadas a lo artístico o la recreación. Cuídate de los riesgos y especulaciones de tipo financiero.



Bienestar: Cuida tu dieta con alimentos frescos, estos te mantendrán lleno de fuerza y energía. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Hazte un chequeo médico.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Caerás en cuenta de lo solitaria que puede acabar tu vida si continuas tu días en este curso. Nunca es tarde para cambiar.



Amor: Deberás tomar una difícil decisión en la jornada de hoy. Tendrás que tener muy claros tus sentimientos si pretendes hacerlo.



Riqueza: Deja de lado al menos momentáneamente toda actividad relacionada con el trabajo. Date un momento para descansar.



Bienestar: Nadie esta absuelto de sentir los efectos de la tentación. Esta a menudo representa una forma de prueba, esta en nosotros el darle un lugar o no.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Nada más que alegrías y buenos momentos en el día de hoy en el ámbito laboral. Tus expectativas se verán cumplidas con creces.



Amor: Hoy deberás aceptar que la pareja en la que te encuentras no es la apropiada para ti. Aprende de esto y continua tu camino.



Riqueza: Tendrás una jornada de trabajo larga y tediosa que parecerá no tener fin. No desesperes, tómalo con calma y ve paso a paso.



Bienestar: No te des por vencido al tropezar con el primer escollo. Todo aquello difícil de conseguir representa seguramente un logro importante.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Tu excesivo optimismo acabará cansando a más de uno. Contarás con críticas bastante duras a tus actos irreflexivos.



Amor: Tienes oportunidades buenas para recuperar terrenos perdidos en el corazón del ser querido. No dejes escapar la oportunidad.



Riqueza: Analiza tu ritmo laboral y busca cambios que te generen mayores ingresos. Todo dependerá de ti y de cómo inviertas tu dinero.



Bienestar: Quizás aprendiste a vivir con dudas y confusión en tu vida, realmente eso no es necesario. Tienes que aprender a construir relaciones más armónicas.