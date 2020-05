Horóscopo para hoy 5 de mayo 2020 Martes, 05 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03 al 20.04

Horóscopo de hoy: Conocerás nueva gente en la jornada de hoy. No tendrás piel inicialmente, pero tienen potencial para forjar una buena amistad.



Amor: Un poco de imprevisibilidad siempre viene bien en la pareja. Aprende a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación.



Riqueza: El silencio será tu mejor aliado durante la jornada de hoy. No te vuelvas esclavo de tus palabras, medita antes de hablar.



Bienestar: Es completamente natural temerle a lo desconocido. Pero no puedes permitir que los miedos gobiernen tu vida o acciones. Confía en tus instintos.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Disfruta de un momento a solas para reencontrarte contigo mismo. Aprovecha este instante para despejar tu mente.



Amor: Procura alejarte de las nuevas conquistas. Iniciarás una etapa en tu vida en la que te sentirás más cómodo sentando cabeza.



Riqueza: Estarás a un paso de terminar ciertos proyectos a mediano plazo que pueden significar grandes mejorías. Cuida los detalles.



Bienestar: No permitas que la impaciencia te haga caer en la constante renuncia de todo tipo de metas a largo plazo o difíciles de conseguir.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Experimentarás sensaciones nunca antes sentidas al darte cuenta que tu vida finalmente se encuentra por el rumbo adecuado.



Amor: Conocerás a una persona clave durante este fin de semana. Maximiza tus juegos de seducción, muéstrate interesado.



Riqueza: Se te presentará una oportunidad para ganarte la simpatía de un par clave en tu ambiente de trabajo. Aprovéchala.



Bienestar: Siempre ten en cuenta que la realidad es profundamente impredecible cuando realizas la planificación de tu agenda. Asegúrate de planear holgadamente.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Ya es muy tarde para volver atrás, has cruzado el punto sin retorno. Deberás poner todo de ti para salir adelante.



Amor: Jornada más que positiva propicia para reconciliaciones. Inicia el dialogo con tu pareja para solucionar diferencias.



Riqueza: Tendrás un fin de semana libre de tensiones, más que propicio para recargar energías y enfrentar la rutina venidera.



Bienestar: No temas reposar tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que ya no estas solo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hoy pasarás por un replanteo completo en el ámbito laboral. Surgirán decisiones difíciles de tomar. Procura ser cauto al hacerlo.



Amor: Día apropiado para compartir salidas en pareja. Aprovecha la jornada de hoy para relajar un poco las tensiones.



Riqueza: Hoy reunirás el coraje necesario para pedir aquel aumento que desde hace tiempo mereces. Muévete con confianza.



Bienestar: Existen ocasiones en las que lo mejor es dejar ir a aquellos que amamos, sabiendo que un mejor futuro los aguarda en otro lugar lejos nuestro.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.



Amor: Día sin grandes contratiempos. Pasarás momentos sin mayores complicaciones durante la jornada de hoy con tu pareja.



Riqueza: No le temas a las criticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar.



Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: La autoestima y confianza en ti mismo no se gana de un día para otro. Necesitas replantearte ciertas actitudes para conseguirlo.



Amor: Hoy lograrás dar por terminada esa relación que tantos conflictos te ha traído por tanto tiempo. Disfruta de tu libertad.



Riqueza: No te puedes permitir depender fuertemente de los demás para llevar a cabo tus actividades. Aprende a manejarte solo.



Bienestar: Recuerda que solo tu eres el responsable de las situaciones en las que te involucras. Busca ganar control de tu destino por ti mismo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Contarás con un marcado sentido del humor durante la jornada de hoy. Esto te permitirá ver las cosas de una manera más positiva.



Amor: Aprovecha tus momentos de soledad para llegar a conocerte profundamente. Esto te permitirá madurar sentimentalmente.



Riqueza: Mantente alejado de todo tipo de inversiones a mediano y corto plazo durante la jornada de hoy. Posponlas un poco.



Bienestar: No des cabida para que el estrés termine por afectar tu cuerpo. Organízate de forma de no tener que realizar proezas para cumplir tu itinerario.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Hoy será una de las ocasiones en las que te sentirás frustrado por tener que renunciar a tus planes sociales por tu cargada agenda.



Amor: La soledad es parte normal de la vida e indispensable para poder resolver ciertas cuestiones de nuestro interior.



Riqueza: Toda meta requiere de sacrificios. Aprovecha este fin de semana para discutir con tu pareja la idea del negocio propio.



Bienestar: Aquel que tenga sus impulsos completamente bajo control ha dominado a su peor enemigo. Conócete en profundidad y evita situaciones extremas.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Llegarás a un punto en tu vida en el que la soledad se volverá una adicción para ti. No caigas en un circulo vicioso.



Amor: Que los constantes avatares a nivel laboral no tengan tanto impacto a nivel emocional en la pareja. Aprende a dejarlos de lado.



Riqueza: No te canses de intentar si crees que eres capaz de alcanzar tus metas. Utiliza al fracaso como medio para madurar y aprender.



Bienestar: El enamorarse es la fuente de sentimientos inenarrables que te llevarán por una montaña rusa de emociones. No lo destierres de tu vida.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: No puedes permitirte permanecer callado todo el tiempo. Deberás aprender a mostrar tus emociones o sufrirás en gran manera.



Amor: Enfrenta los retos de la pareja entre dos. No tiene sentido que tu pongas todo el peso n tus hombros. Dialógalo detenidamente.



Riqueza: Abras estado a un paso del éxito, pero no lograrás alcanzarlo. No te desanimes, tienes lo que se necesita, continua.



Bienestar: En un mundo donde cada uno corre por salvarse solo y reinan el egoísmo y la soberbia, procura rescatar los valores básicos de la familia.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Día de sentimientos encontrados. Estarás en una etapa difícil de definir, pasando de la alegría a la depresión en segundos.



Amor: Hay ocasiones en las que la única forma de entender que hemos actuado mal es cuando perdemos lo que más queremos.



Riqueza: Te has cubierto de trabajo y ahora no puedes concluir ninguno en el tiempo acordado. Busca alguien que te de una mano.



Bienestar: Disfruta de los resultados de tu esfuerzo, no hay nada malo en ello. Es esto justamente lo que nos da fuerzas para seguir proponiéndonos metas.