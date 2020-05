Es obligatorio el uso de tapabocas de la Ciudad de Buenos Aires

Lunes, 04 de mayo de 2020

La medida, que ya regía para los transportes públicos y los locales comerciales, ahora se extendió a toda aquella persona que salga a la calle. Las multas oscilarán entre los $10.000 y los $79.000





Si bien esta medida ya estaba vigente para los usuarios del transporte público y para los empleados y clientes de todos los locales comerciales, en la Ciudad de Buenos Aires el uso de tapabocas es obligatorio a partir de este lunes para cualquier persona que esté en la vía pública.



De esta manera, todo aquel que se encuentre fuera de su casa deberá llevar un barbijo o cualquier elemento que le cubra la nariz, la boca y el mentón. Los únicos que están exceptuados de cumplir esta norma son quienes no deban hacerlo por razones médicas.



“Necesitamos que nos sigan acompañando en el uso de barbijos, el aseo, distanciamiento social y salir lo mínimo indispensable. Apelamos a la responsabilidad individual”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el jueves pasado.



La decisión de ampliar el uso de estos elementos de protección para todo el ámbito de la Ciudad había sido anunciada días atrás por su vice, Diego Santilli, durante una rueda de prensa en el Centro de Trasbordo Constitución, en la que explicó que su administración tomó esta iniciativa porque se descubrió “que dos de cada tres personas son asintomáticas”.





Para quienes no respeten la regla se prevén multas de 500 unidades fijas (unos 10.700 pesos) a 3.700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación del local en caso de que se trate de comercios.





Hasta ahora el uso obligatorio de dispositivos de protección que cubran la nariz, la boca y el mentón regía para las personas que permanecían dentro de locales comerciales, oficinas de atención al público y circulaban en medios de transporte o en su vehículo particular.



A pesar de tomar esta decisión esta semana, el Gobierno porteño ya había recomendado el uso de estos elementos de protección como medida de prevención en cualquier otro ámbito o lugar de la Ciudad, aunque no era algo obligatorio hasta ahora.



Por otra parte, las autoridades locales recordaron oportunamente que “como tapabocas sirve cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón, de fabricación casera con pañuelos y telas. No hacen falta ni máscaras ni barbijos”.



Sobre los contagios, Santilli expresó que “la curva se está comportando erráticamente", ya que, por ejemplo, en la Capital Federal se registraron "cinco días de crecimiento, después tres días de volver al valle”.



“La curva por momento sube y otros no, hay más casos pero siempre está debajo de la curva que no satura, ni genera problemas en el sistema de salud, tanto público como privado”, agregó el funcionario.



De acuerdo con el último informe del Ministerio de Sal de la Nación, en este distrito fueron detectados hasta el momento 1304 casos confirmados de coronavirus, por lo que es el segundo lugar del país más afectado por la pandemia, solo por detrás de la provincia de Buenos Aires.



El secretario de Transporte y Obras Públicas porteño, Juan José Méndez, precisó que “en las últimas semanas hubo un crecimiento sostenido pero más bajo que los habituales” al referirse a la circulación de vehículos y a las personas que ingresan a la Capital Federal



“En el caso del subte está en el cuatro o cinco por ciento de lo que transporta habitualmente, en los colectivos se mantiene en el 24%, y solo creció algo más el uso de automóviles particulares para evitar aglomeraciones o el transporte público”, señaló.