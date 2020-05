Horóscopo para hoy 4 de mayo 2020 Lunes, 04 de mayo de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Tendrás mejor criterio al hacer compras para el hogar que para actividades sociales. Tu intuición te ayudará en lo laboral.



Amor: Perfecta comunicación en casa. No dudes en confiar porque tu pareja te pagará con la misma moneda. Vivirán momentos de felicidad.



Riqueza: El éxito está al alcance de tus manos, sólo debes mantener bien abiertos los ojos a las oportunidades escondidas.



Bienestar: Tu sentido de responsabilidad te lleva a desplegar actividades que te agotan. Ten cuidado, más vale un descanso a tiempo.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: En tu vida social ocurrirá algo que tendrá ramificaciones laborales. Acuerdo con tu pareja sobre cómo invertir un capital común.



Amor: Convierte a tu pareja en cómplice de alguna travesura que los una aún más y aleja toda sombra de rutina. Les hará bien.



Riqueza: Te encontrarás con más fuerza para enfrentarte y superar los conflictos laborales que te permitirán conseguir objetivos profesionales.



Bienestar: Te conviene tranquilizarte y meditar los aspectos positivos y negativos de cada cosa en beneficio de tu salud. Los nervios no te llevarán a ninguna parte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Alguna gente se sorprenderá por tu deseo de arriesgarte incluso en una situación imposible. Pero si no te atreves, nunca ganarás.



Amor: Impulsivo como un adolescente pero simultáneamente con un miedo atroz de hacer el ridículo. Sé tú mismo en el amor.



Riqueza: Hay proyectos no terminan de definirse. Debes mantener reserva sobre algunos asuntos para evitar la oposición de los demás.



Bienestar: Haz tratamientos estéticos para mejorar tu aspecto personal y también actividades artísticas o vinculadas con la música.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tu energía y tu empuje comienzan a flaquear debido a que intentas realizar un montón de cosas a la vez. Organiza tus prioridades.



Amor: Coincidirás con tu pareja en casi todo lo que piensen y hagan. Este dichoso encuentro les permitirá amoldarse a las exigencias.



Riqueza: Te sentirás presionado al tomar decisiones, acomoda la necesidad de crecimiento y expansión con ciertas limitaciones.



Bienestar: Te favorecen los ejercicios suaves que armonicen el cuerpo y la mente. Hazte un control, no exageres tu rendimiento.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Es posible que recibas una invitación para participar de una celebración familiar. Pasarás gratos momentos con tus seres queridos.



Amor: Tendrás a tu disposición la palabra amable y el consejo desinteresado de tu familia. Vivirás una segunda luna de miel.



Riqueza: Respecto a tu adicción a los juegos de azar, que son tentaciones muy peligrosas, lo mejor es evitarlas de entrada.



Bienestar: Tú eres lo más importante, exige que te traten mejor y no permitas que te quiten el poder, para lograrlo empieza por respetarte a ti mismo.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Estás bien nervioso hoy, eso puede aplicarse de manera útil a tus proyectos durante el día, pero por la noche puede perturbarte.



Amor: El sexo no lo es todo. Deberás tener esto claro porque vienen cambios bastante drásticos, que podrían afectar la relación.



Riqueza: Tu estricto control y tu olfato para los buenos negocios te han permitido mejorar tu cuenta bancaria y ahorrar dinero.



Bienestar: Acepta lo que construiste hasta hoy. Deja de imaginar cómo hubiera sido tu vida si hubieras elegido otros caminos posibles.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Estarás muy susceptible, no te eches atrás. Algunas de tus reacciones pueden dar lugar a un cambio permanente y para bien.



Amor: Los detalles se hacen oportunos en el romance. El deseo gobierna para propiciar nuevos encuentros y se liberan pasiones.



Riqueza: En el ámbito laboral, necesitarás de mucha astucia y paciencia. Evita los juegos de azar, porque la suerte no te acompaña.



Bienestar: No le exijas a tu organismo más de lo que puede dar, porque un exceso puede llegar a costarte más caro de lo que piensas.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Buscarás usar cada medio a tu alcance para encontrar la redención a nivel sentimental. Jornada productiva a nivel laboral.



Amor: La intimidad en la pareja es un tema bastante complicado. Se medido en lo que exiges de ella. Dialoga profundamente.



Riqueza: No desesperes por estar con tu trabajo atrasado. Tomate un segundo, respira hondo y avócate completamente a el.



Bienestar: La confianza es un factor que no se brinda fácilmente. Es necesario ganársela mediante las acciones propias. No puede ser exigida.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Sentimientos del pasado procurarán socavar las bases de tu relación sentimental actual. Día clave en el ambiente laboral.



Amor: Día especial para demostraciones de amor. No temas ser proactivo en el inicio de una pareja. Muestra tus sentimientos.



Riqueza: Todo progreso en proyectos grandes se da en pasos pequeños. No desesperes, mantente al día y pronto verás resultados.



Bienestar: Se muy cuidadoso con las cosas que deseas, podrían llegar a hacerse realidad. Piensa detenidamente las consecuencias de tus acciones.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: La necesidad es la madre de la inventiva. Buscarás cada medio a tu alcance para lograr entenderte con tu pareja.



Amor: Haz participe a tu pareja de los problemas que te tocan vivir en cualquier área de tu vida. Ella te ayudará a sentirte mejor.



Riqueza: Tendrás grandes avances en proyectos financieros iniciados recientemente. Tendrás una infusión de efectivo pronto.



Bienestar: No todo proyecto que emprendas terminará en un éxito. Solo asegúrate de poner todo de ti para alcanzarlo y no tendrás ningún tipo de arrepentimientos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Sufrirás una serie de contratiempos en e ambiente laboral debido a ineficiencias e incompetencias de tus pares laborales.



Amor: No te escondas detrás de una pared de soberbia para evitar afrontar tu realidad amorosa. Acepta que tienes un problema.



Riqueza: Hoy deberás probar que eres capaz de jugar en equipo en tu trabajo. Deberás dejar de lado viejas costumbres.



Bienestar: Los errores del pasados debes procurar dejarlos detrás. No gastes energías en pensar como hubiera sido el no cometerlos. Vive tu presente.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Los problemas se abrirán paso a través de tu jornada de hoy. Procura mantenerte centrado en tus obligaciones, no te disperses.



Amor: Deberás dejar de lado el orgullo que te caracteriza para darle lugar a la comunicación y el amor si pretendes formar una pareja.



Riqueza: Que tu confianza no nuble tu juicio a la hora de tomar decisiones laborales. No puedes estar en todos lados al mismo tiempo.



Bienestar: La fuerza física tiene que ser tu ultimo recurso ante una situación insalvable. Siempre procura resolver tus pleitos de manera civilizada.