Cristina y Massa darán un aumento especial al personal del Congreso

Domingo, 03 de mayo de 2020

Al mismo tiempo, la vicepresidente se prepara para sesionar en el Senado sin la presencia de legisladores, a la espera de la definición de los últimos detalles.







La presidenta del Senado Cristina Kirchner , y el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa , firmaron una resolución conjunta para aplicar un adicional especial "por emergencia sanitaria" para el personal del Congreso que haya concurrido a trabajar durante la pandemia de coronavirus.



A través de una resolución conjunta firmada el jueves pasado (RC 0006/20) por los presidentes de ambas cámaras, se aplica una suma no remunerativa equivalente a 13,56 módulos por día (cada módulo equivale a $167,73) de efectivo cumplimiento entre el día 20 de marzo -primer día de aislamiento social obligatorio establecido por el 19 de marzo- hasta el 10 de mayo, ambos días inclusive.



El cálculo -un adicional de $2274 por día- podría representar hasta unos $70.000 adicionales por mes, y el plazo, establece la resolución, puede ser prorrogado. En ese documento se aclara que quedan excluidos los directores, subdirectores y jefes de Departamento. La resolución abarca a personal sanitario, de limpieza, seguridad y teleconferencias, que cumple tareas esenciales.



Según lo establecido por esa resolución, el aumento especial será aplicado a quienes hayan cumplido funciones de manera presencial para garantizar "el mínimo y esencial funcionamiento" del Congreso.



Fuentes de la Presidencia del Senado aclararon, sin embargo, que en ese órgano hay un total de 160 trabajadores que asistieron desde que comenzó a regir el aislamiento obligatorio, y que esa asistencia se dio en el marco de un esquema rotativo.



"La inmensa mayoría, que son el personal de limpieza, son los que menos cobran. Nadie trabajó todos los días, por una cuestión sanitaria se fue rotando el personal. En general, el personal sanitario e informático trabajó entre uno y dos días, por ende, en la gran mayoría de los casos la suma adicional sería de $2300 y $5000 ", dijeron a medios nacionales.



"El adicional especial establecido no servirá como base de cálculo para cualquier otro adicional, bonificación o suplemento y no será objeto de los aportes y contribuciones de leyes previsionales y asistenciales, ni de las retenciones por cuotas sindicales", establece la resolución.



En la Cámara de Diputados, el personal abarcado por esta medida representa menos del 1% del personal total de la Cámara, unas 45 personas por día que van rotando.



La semana pasada, las comisiones de Modernización y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobaron por unanimidad el protocolo para sesionar a distancia. Los líderes parlamentarios acordaron con Massa que las sesiones que se realizarán durante la cuarentena tendrán un carácter mixto.