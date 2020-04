En Corea del Norte dicen que Kim Jong-un mandó un mensaje

Lunes, 27 de abril de 2020

Luego de dos semanas sin informar sobre actividades oficiales, hoy los medios de Corea del Norte publicaron una noticia sobre el líder Kim Jong-un e intentaron así, con sutileza, desterrar los muchos rumores sobre susalud que llegaron a indicar incluso que estaba muerto.





"El líder supremo, Kim Jong-un, ha enviado su agradecimiento a los trabajadoresque se dedicaron a la construcción de la zona turística de Wonsan -Kalma", dijoRodong Sinmun , el periódico oficial del país, de acuerdo con lo publicado por la agenciaYonhap. Tras ello la Estación Central de Radiotelevisión de Corea del Norte (KCBS, según sus siglas en inglés) publicó una noticia similar. Se trata del segundo mensaje de este estilo en días.



Wonsan es una de las zonas favoritas del dictador por tratarse de un proyecto clave de construcción para desarrollar el turismo en la nación, con el objetivo de reforzar la economía, desde hace tiempo bajo sanciones internacionales debido al programa nuclear del régimen de Pyongyang. Y las especulaciones sobre la salud del líder surgieron a raíz de la ausencia de Kim en los actos oficiales del 15 de abril, en los que se conmemora el nacimiento del fundador del régimen, Kim Il-sung, abuelo del actual mandatario.



Desde la cadena CNN hasta diarios de Hong Kong dieron sus versiones sobre los datos que les llegaban. Algunos dijeron que había sido operado y estaba en coma, otros afirmaban que se encontraba en estado vegetativo, unos incluso llegaron a especular que había muerto.



Sin embargo desde Corea del Sur , su vecino y uno de los pocos países con los que tiene diálogo, indicaron que no tienen motivos para pensar que algo extraño ocurre con Kim.







El líder norcoreano está "vivo y bien" de salud, aseguró un importante asesor de seguridad del presidente de Corea de Sur, Moon Jae-in. "Nuestra posición en el gobierno es firme", dijo en una entrevista con la CNN . Asimismo insistió en que se encuentra en Wonsan. "Hasta el momento no se han detectado movimientos sospechosos", agregó.



Kim no ha hecho una aparición pública desde que presidió una reunión del Buró Político del Partido de los Trabajadores el 11 de abril y al día siguiente los medios estatales informaron que había inspeccionado aviones de combate en una unidad de defensa aérea.



Frente a este escenario, Daily NK, un medio de comunicación dirigido principalmente por desertores norcoreanos, informó hace unos días que Kim se estaba recuperando después de someterse a un procedimiento cardiovascular a principios de este mes.



Por su parte imágenes de satélite revisadas por 38North , un grupo de expertos con sede en los Estados Unidos, mostraron un tren que es aparentemente utilizado por Kim en una estación de esta ciudad la semana pasada.