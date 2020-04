Misiones, Mendoza y Santa Fe no permitirán el esparcimiento diario Lunes, 27 de abril de 2020 Así lo afirmaron los gobernadores Oscar Herrera Ahuad y Rodolfo Suárez, más allá del anuncio del presidente Alberto Fernández. Perotti ya se lo comunicó a Ginés González García. Se espera que en el transcurso del domingo se manifiesten otros mandatarios.



El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, advirtió hoy que en su provincia se postergará al menos durante una semana la habilitación de la hora de esparcimiento hasta 500 metros desde el domicilio, anunciada por el presidente Alberto Fernández durante la noche del sábado.



El mandatario provincial aseguró, además, que en el transcurso de esta semana se habilitarán varias actividades, y que brindar el permiso para la salida a las calles para esparcimiento podría dificultar las tareas de control de las personas que se encuentran bajo aislamiento dentro de Misiones.



“Vamos a esperar una semana para aplicar el permiso de esparcimiento de una hora. Tenemos muchas actividades y no se puede salir de golpe en esto”, afirmó el gobernador, en declaraciones al programa El fin de la metáfora, en Radio 10.



“En el caso mío, que soy médico y conozco el movimiento de la epidemiología, entiendo la ansiedad, entiendo que las actividades recreativas son muy necesarias, pero creo que seis días o siete más, hasta que nosotros tengamos una salida ordenada de los aislamientos que tenemos en este momento, no va a afectar mucho más en la vida de las personas”, completó.



De esta manera, Misiones se convirtió en la primera provincia del país en moverse por vías diferentes a las recomendadas desde el Gobierno nacional, que fue asesorado por un panel de expertos de diferentes áreas. Se espera que en el transcurso del domingo se manifiesten otros mandatarios.



Pasadas las 14.30, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se expidió en el mismo sentido. “Hemos decidido junto a los jefes comunales de todo el territorio provincial, mantener el aislamiento social, preventivo y obligatorio tal cual viene funcionando en Mendoza hasta la fecha”, señaló a través de las redes sociales.



En esta línea, desde el entorno del gobernador bonaerense Axel Kicillof plantearon la problemática de controlar la hora de esparcimiento: “Hay que esperar el decreto nacional para analizar los alcances de las nuevas medidas, por lo que en principio, nada cambia por ahora. Es muy complejo el tema sobre todo en el conurbano", explicó un funcionario provincial.



“Difícil de implementar, difícil de controlar, difícil de prohibir”, agregó otro miembro del gabinete bonaerense.



En tanto, una postura similar analizan desde Córdoba. “Fue confuso como lo planteo Alberto (Fernández). Vamos a ver que dice el Centro de Operaciones de Emergencia -COE- y en función de eso decidirán. Me parece que el Presidente hizo lo mismo que con lo de salir a correr. Es una sugerencia general, pero decide cada distrito. Dudo que eso aplique en las grandes ciudades. De hecho, en la reunión con gobernadores, tanto Larreta como Kicillof plantearon que en sus distritos no estaban las condiciones para dejar salir a los chicos”, señaló un colaborador del gobernador Juan Schiaretti ante la consulta de este medio.



“Cada vez que hacemos una apertura de una actividad, debemos analizar y focalizarnos en el cumplimiento del protocolo sanitario. A partir de ahora, el protocolo sanitario se va a transformar en regla, no en una excepción”, aseguró, en tanto, el misionero Herrera Ahuad, que celebró que su provincia cuenta apenas con seis casos positivos de coronavirus, de los cuales sólo uno se encuentra internado dentro de la provincia. También destacó que no hay circulación comunitaria del virus dentro de su región.



"De todos modos, cada provincia tiene su realidad. No se pueden generalizar los aspectos de la focalización de las nuevas actividades", dijo.



“Si bien en nuestra provincia sólo hay seis casos positivos, el riesgo latente es los límites internacionales que tenemos. Hoy en día, Misiones tiene 32 pasos fronterizos y el riesgo es muy alto porque tenemos muchos puntos de conexión con Brasil, donde el virus atacó mucho más fuerte. El Sur de Brasil tiene circulación viral, casos autóctonos y podría poner en riesgo el status de la provincia y de la Nación”, agregó.



Precisamente, el gobernador recordó el caso de un camionero Misionero que se contagió de Covid-19 durante un transporte de mercadería a San Pablo. Su situación de salud empeoró en un corto período de tiempo y el transportista finalmente perdió la vida.



“Otros de los problemas que surgen en todo esto es que hay mucha gente que tiene familiares o gente muy amiga del otro lado de la frontera”, completó Herrera Ahuad. “Ayer, sin ir más lejos, tres personas quisieron cruzar con una canoa por el Río Uruguay de manera ilegal, la embarcación se dio vuelta y las tres personas murieron”, informó.



En tanto, el gobernador mostró su profundo apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno en la tercera fase de la cuarentena obligatoria y destacó la reanudación parcial de la actividad industrial dentro de su provincia.



“Hemos avanzado ya en el 90 por ciento de los protocolos de las actividades de toda la producción. En los últimos días, Misiones tuvo autorizada la producción de yerba mate, el té, el acopio de tabaco, la industria maderera y nunca se ha parado la producción de la granja misionera. Es un 30 o un 40 por ciento de la producción de la provincia que se va reactivando”, afirmó.