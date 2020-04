Nación ratifica que no autorizará rebajas salariales a trabajadores Jueves, 23 de abril de 2020 "Quédense tranquilos", les dijo el ministro Claudio Moroni. Qué pasará con el sueldo del personal suspendido por la crisis.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni aseguró este jueves que el Gobierno no homologará rebajas salariales para los trabajadores que sigan desempeñando sus tareas durante la cuarentena decretada por el coronavirus. "Yo les diría que se queden tranquilos: estamos haciendo lo necesario para proteger el mantenimiento de los contratos y los ingresos", aseguró.



"No hay ninguna probabilidad de que homologuemos disminuciones salariales de la gente que está trabajando, eso hay que descartarlo. El salario del que está trabajando está protegido como siempre y cuando arranque la actividad va a seguir protegido", afirmó Moroni en diálogo con El Destape radio.



El jefe de la cartera de Trabajo aclaró, además, que "no hubo ningún pedido de modificación del salario" para quienes continúan llevando a cabo sus tareas.



De todas formas, confirmó que el Gobierno podría autorizar "el pago de una compensación no remuneratoria que sea levemente inferior al salario en aquellos casos en los que la empresa está cerrada y la gente no está yendo a trabajar".



"Hay actividades en las que el daño es mayor y es probable que se estén negociando suspensiones con alguna disminución del salario. En esta situación de crisis es algo probable, pero eso no se va a poder hacer sin participación de los sindicatos y del Estado a través del mecanismo de la homologación", explicó Moroni y pidió a los trabajadores "que se queden tranquilos".



El ministro también se refirió a la situación de las Pymes y aseguró que la semana próxima van a estar aceptando los pedidos de asistencia y que analizarán caso por caso ya que "hay actividades que venían complicadas desde antes". "Recordemos también que venimos de dos años de recesión dura", manifestó.



Acerca de los empleados de comercio, Moroni aclaró que aún "no hay acuerdos globales" ni nada presentado en relación a los rumores de rebajas del 50 por ciento en los salarios del sector. "El pequeño comercio de las cosas que no se han definido como esenciales está muy afectado. Veremos cómo empieza a funcionar con la liberación de la venta electrónica y si repunta", dijo.







También contó que, antes de que se decretara el aislamiento obligatorio, desde el ministerio elaboraban "un estatuto especial para los trabajadores que se manejan con sistemas de entrega por aplicaciones", pero que "la crisis los agarró a mitad de camino". "Por ahora son figuras no laborales", afirmó.



Por último, el ministro de Trabajo se refirió a la salida de la cuarentena y aseguró que se hará de forma gradual. Dijo que deberán ser "imaginativos" con el uso del transporte público y modificar los horarios de las jornadas para evitar las aglomeraciones.



"Mediante los protocolos que hemos dictado, la actividad dentro de los establecimientos está acorde a las medidas preventivas. El problema es la llegada. Gran parte de la salida de la pandemia es un tema de logística", afirmó.