39 infectados y un muerto por Coronavirus en un Geriatrico

Jueves, 23 de abril de 2020

El 9 de abril se conoció el primer fallecido por COVID-19 en el hogar Beit Sión donde a partir de allí se hicieron chequeos a todos los adultos mayores





Unos 35 adultos mayores del hogar Beit Sión, ubicado en el barrio porteño de Flores, fueron derivados a distintos centros de salud esta semana luego de haber dado positivo en el test de coronavirus. Según informó la agencia Télam, la mayoría de ellos no presentaban síntomas de la enfermedad y seguían estables. También hay cuatro empleados del lugar infectados.



“Pagamos los 170 test a los 80 adultos mayores y 90 empleados” gracias a una recaudación de fondos de “casi 2 millones y medio de pesos” que permitió realizar las pruebas, afirmó Mauricio Baredes, presidente de la comisión directiva del hogar ubicado en Condarco 458. Por su parte, Ricardo Barmat, director médico del hogar, aseguró que de acuerdo a los resultados obtenidos hoy “de los 35 internados, el 35% son asintomáticos”.



“Con los hisopados descubrimos a los asintomáticos y esto cambia la norma para los geriátricos de tener que internar a los residentes con 37,5 de fiebre y síntomas respiratorios, porque el asintomático esparce el virus y continúa contagiando”, advirtió. Barmat aseguró que si no hubieran actuado de manera precoz “medio geriátrico estaría muerto” y agregó “que los datos crudos” los recibirán dentro de 15 días.



El 7 de abril un hombre residente del hogar murió de coronavirus tras estar hospitalizado desde el 16 de marzo, cuatro días antes de que el gobierno nacional dispusiera el aislamiento social obligatorio. A raíz de este caso, Baredes explicó que se les disparó la alarma para realizar el protocolo y que se comunicaron con el gobierno porteño para que se les hiciera los hisopados a todos los residentes y empleados del hogar. Sin embargo, aclaró que les dijeron que tenían que tener fiebre para que se les realizara la prueba.





Baredes destacó que desde su institución “aplicaron todo un protocolo que provocó no tener a la gente con fiebre en el hogar” que permitió que los 35 adultos mayores fueran internados cada uno “con su obra social” de los cuales sólo cuatro de ellos presentaban síntomas.



Baredes agregó que los adultos mayores internados se encuentran “estables” y “ninguno con respirador”, mientras que cuatro empleados que dieron positivo están internados y un quinto caso se encuentra próximo a recibir el alta médica. Con respecto al personal del hogar, indicó que de los 90 que trabajan en la institución sólo esos cinco presentaron síntomas de Covid-19. “Esto permitió a los médicos trabajar antes con los retrovirales”, dijo y expresó: "No sabemos cómo se contagiaron ya que es muy difícil determinar el caso 0”.



Consultada la Justicia sobre si existe alguna denuncia contra ese centro asistencial, fuentes tribunalicias reportaron que por ahora no es un caso que esté bajo investigación.



Este es el tercer caso que se conoce de contagios masivos en un geriátrico de la Capital Federal en los últimos días. Este mediodía, un grupo de familiares de adultos mayores del hogar San Lucas, un geriátrico del barrio porteño de Parque Avellaneda, se congregó frente al establecimiento para reclamar que los 45 residentes fuesen trasladados. El pedido se originó tras la confirmación de que una persona murió por coronavirus en ese lugar y otras siete están contagiadas.



“Confirmamos una muerte y siete personas contagiadas”, sostuvo a la prensa Mónica Roque, secretaria de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado del PAMI, antes de ingresar al geriátrico privado, el cual posee convenio con la obra social de jubilados y pensionados.



El sábado pasado, cerca de las 17:30, dos móviles de la Policía de la ciudad de Buenos Aires se presentaron en el geriátrico, ubicado en Medina 1650, luego de que el hijo de una persona que vive allí denunciara que en el lugar varios adultos mayores presentaban síntomas compatibles con el COVID-19. Antes del arribo policial, varias ambulancias del PAMI trasladaron a seis personas para realizarles los hisopados correspondientes. Tres fueron llevadas al Hospital Italiano, dos al Piñeiro y uno al de Clínicas.



Según precisaron los familiares, los adultos mayores se encontraban aislados en habitaciones de tres o cuatro personas, por eso reclamaron que las autoridades informaran cómo era la situación dentro del establecimiento y que les hagan testeos de coronavirus a todas las personas que viven allí.



Yanina Miragaya, coordinadora de Epidemiología del PAMI, aseveró que PAMI “le pidió a Ciudad que haga el testeo” y aseguró que las pruebas “se van a hacer”. “Quiero saber si mi mamá es negativo o positivo así la puedo salvar”, gritaba, en tanto, una de las familiares que participaron del reclamo, ante la presencia de los medios y de las autoridades en el Hogar San Lucas.



Este caso se suma a lo acontecido ayer por la tarde en otro geriátrico del barrio porteño de Belgrano. Allí también debió intervenir personal del SAME y de servicios médicos prepagos para evacuar el Apart Incas, en donde se registraron 19 casos positivos entre residentes y trabajadores del establecimiento, el cual alberga a 29 adultos mayores. Las varias ambulancias y los médicos trasladando en camillas a los ancianos fueron la foto de la imprudencia de una institución que no reaccionó cuando el virus ya había atravesado las puertas.



A través de declaraciones en diversos medios, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Mahiques, confirmó que ya existe una denuncia penal contra el geriátrico que ha sido clausurado en Belgrano y que la investigación está en manos de la Fiscalía PCyF 8, a cargo del doctor Maximiliano Vence.