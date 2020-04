Horóscopo para hoy 22 de abril 2020 Miércoles, 22 de abril de 2020 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Lograrás detener el tiempo en la jornada de hoy. Contarás con un desempeño mental excelente, cumpliendo con creces tu itinerario.



Amor: No busques la compañía de alguien de manera crónica solo para no experimentar la soledad de cerca. Tomate tu tiempo.



Riqueza: Evita dejar que tus palabras trasciendan en la jornada de hoy. Tendrás una tendencia a cometer errores durante el día.



Bienestar: Cada uno posee capacidades diferentes y debe saber explotarlas, pues en ellas reside la mayor ventaja que se tiene en la competencia de la vida.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No permitas que tus impulsos negativos salgan a la luz. Mantén tu lado desagradable a raya y modérate en lo que dices.



Amor: No dejes que los problemas agobien a la pareja permanentemente. Busca romper la rutina para despejar un poco las tensiones.



Riqueza: Lograrás finalmente tomar un ritmo laboral óptimo. Aun te queda mucho por aprender, mantente alerta y no te dejes estar.



Bienestar: La inspiración esta en los ojos que usas para mirar al mundo que te rodea. Es susceptible de ser encontrada en cualquier lugar de éste.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Día de alegrías en lo laboral. Vivirás momentos de intensa satisfacción durante la jornada de hoy. Disfrútalos al máximo.



Amor: Encontrarás casi sin buscar aquella persona que te alegrará el resto de tu vida. Dale la bienvenida al amor a tu vida.



Riqueza: Busca mantenerte siempre en franco ascenso en el desempeño de tus actividades. El éxito se construye día a día.



Bienestar: No cejes en tu ritmo de trabajo alcanzado. Recuerda que vencer la inercia de la inactividad es más difícil que continuar el movimiento ya iniciado.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Molestias extrañas, riesgo de intoxicación medicamentosa o alimenticia. Cuidado con el agua y con el alimento que ingieres.



Amor: Si tienes pareja, tendrán lugar importantes cambios en tu vida amorosa y, es posible, que decidas dar un paso más.



Riqueza: Gracias a tu suerte, tienes una elevada capacidad para los buenos contactos. No desaproveches esta habilidad.



Bienestar: Escribe tus ideas ni bien nazcan, y de ese modo no olvidarás un pensamiento genial. Tienes mucho talento para la literatura, aprovéchalo.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Comenzarás a ponerte nervioso a medida que ciertos planes que habías diagramado para el día de hoy no salgan como esperabas.



Amor: Deberás enfrentar un distanciamiento temporal en la pareja debido a ciertas diferencia de idiosincrasia. Se resolverá pronto.



Riqueza: Chocarás continuamente con ciertos pares laborales debido a diferencias fundamentales en tu forma de pensamiento.



Bienestar: Una vez que has tomado una determinación y la has llevado a cabo no hay vuelta atrás, no puedes regresar el tiempo. No gastes energías en lamentarte.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tendrás la oportunidad de corregir algunos errores de tu pasado en el día de hoy. Asegúrate de no dejarla pasar.



Amor: Recientes acontecimientos han detonado una serie de situaciones negativas en la pareja. No dudes en dialogarlo con ella.



Riqueza: Deberás desviar tu atención de tu merecido descanso en el día de hoy para terminar ciertos compromisos. Resignación.



Bienestar: Una vida sin amor en ella es como una pintura sin color, puede ser bonita, pero carece de algo que te haga voltear dos veces para mirarla.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te sentirás completamente defraudado por le comportamiento de un amigo cercano. Procura no actuar por impulso.



Amor: Se comenzarán a reducir paulatinamente las posibilidades que tienes de recuperar el amor de tu pareja, es momento de actuar.



Riqueza: Se cierra un capitulo en tu vida profesional, a la espera de que uno nuevo se abra. No te dejes llevar por la desesperación.



Bienestar: Solo podrás alcanzar la eficiencia en tus determinaciones si piensas con claridad, y esto es imposible en una mente que no este serena y calma.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Deberás caer en discusiones con ciertas personas sin escrúpulos de tu ambiente hogareño. No pierdas los estribos.



Amor: Jornada apropiada para pasar momentos de cercanía junto a tu pareja, sea en la comodidad del hogar o fuera de este.



Riqueza: Llegarás a la conclusión de que ya no estás cómodo haciendo tu trabajo. Es el momento de empezar a buscar nuevos horizontes.



Bienestar: Las limitaciones del cuerpo están puramente en la mente. Si piensas que puedes hacer algo y lo crees, entonces lo harás. Confía en ti.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: La jornada se presenta larga y complicada. Deberás realizar un gran esfuerzo si quieres terminar esa tarea que tienes pendiente.



Amor: Si esta persona que conociste no te convence, aléjate. No todos los caracteres son compatibles, ya encontrarás tu media naranja.



Riqueza: El fruto de tu esfuerzo y constancia es lo único que te permitirá comprar lo que deseas y no privarte de nada. Disfrútalo.



Bienestar: Lo importante para este período es que no te involucres en más actividades de las que puedes cumplir. Organiza mejor tu tiempo.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te verás considerando ciertas opciones a nivel emocional que nunca habías pensado. Muy buen día a nivel laboral.



Amor: Aprovecha la jornada de hoy para declaraciones de amor que se han hecho esperar en el tiempo. Confía en ti.



Riqueza: Vivirás momentos de extrema tensión cuando superiores evalúen tus trabajos más recientes. Confía en tus instintos.



Bienestar: No te enceguezcas en un determinado proyecto. No dejes que el orgullo afecte tu capacidad de tomar decisiones cuerdas y correctas.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: El curso de los eventos del día de hoy te enseñará lecciones clave a ser aplicadas en tu ambiente laboral. Asimílalas.



Amor: No pienses en el amor como algo que coarta las libertades. Velo como la forma de experimentar sentimientos inenarrables.



Riqueza: La integridad en el ambiente laboral es difícil de verse. Alégrate por el éxito de tus compañeros de trabajo.



Bienestar: No permitas que te manejen tu libertad para tomar decisiones. Esto terminará por acabar con tu confianza y autoestima. Válete por ti mismo.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Contarás con más información de la que desearías tener respecto a seres queridos. Pero aprende a distinguir entre verdades y mentiras.



Amor: Te encontrarás cargado de nerviosismo y mal humor debido a circunstancias laborales. No descargues tu frustración con tu pareja.



Riqueza: Te verás con energías renovadas hoy. Iniciarás con éxito múltiples proyectos y tendrás una claridad mental envidiable.



Bienestar: El dejar de alimentarte o descansar no proporcionará ningún beneficio adicional a tu rutina laboral. Dedica más tiempo a tu cuidado personal.