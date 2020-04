Julieta Ortega habló de su relación con Camilo Vaca Narvaja

Martes, 21 de abril de 2020

La actriz contó cómo se lleva su pareja con Iván Noble, padre de su hijo, y destacó que esta relación "es muy distinta a todas las demás".





Julieta Ortega que está en pareja con Camilo Vaca Narvaja, padre de la hija de Florencia Kirchner, contó que sus hijos se conocen entre sí; y se refirió a sus reparos sobre la diferencia de edad entre el sociólogo y ella.



En diálogo con Catalina Dlugi en la La Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz y empresaria textil dijo sobre su relación con Vaca Narvaja, con quien sale desde diciembre de 2019: "Nunca estuve con alguien de tanta diferencia de edad. Nunca le di valor en si mismo a la juventud. Y cuando lo conocí tenía esa sensación de que yo era mucho más grande", admitió durante el ciclo radial Agarrate Catalina.



Y contó que "recuerdo haber hablado con una amiga que le comenté que me preocupaba la diferencia de edad y ella me dijo ¿Pero nosotras somos feministas o solo vamos a las marchas?". "Y la verdad que lo pensé porque mis ex, muchos amigos, varones que conozco salen con mujeres en algunos casos hasta 20 años menores y pensé que eso no podía ser un problema. Me permití conocerlo y es un ser delicioso. En un momento en el que no lo esperaba, tuve mucha suerte", dijo.



"Es una relación muy distinta a todas las demás"



Al ser consultada acerca de si la nieta de Cristina Fernández de Kirchner, Helena, y su hijo Benito se conocen aclaró que "nuestros hijos por supuesto que ya se conocen"





Para cerrar, contó que Vaca Narvaja y su ex, padre de su hijo, Iván Noble, tienen una excelente relación y reflexionó que "en el 80% de los casos de mis relaciones tuve suerte. Tuve excelentes relaciones y suelo terminar muy bien con la gente. Si no fuera así siento que fracasé".





"Me da un poco de pudor hablar de Camilo, pero es una persona realmente extraordinaria. De muy buen corazón. Es una relación muy distinta a todas las demás", finalizó.