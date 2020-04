Jujuy permitirá la actividad física en medio de la cuarentena Martes, 21 de abril de 2020 El gobernador Gerardo Morales destacó que hace 17 días no se registraron casos positivos de coronavirus



Desde mañana Jujuy se convertirá en la primera provincia en permitir que la población pueda salir de sus casas a realizar actividad física. La medida fue resulta por el Gobierno provincial tras 17 días consecutivos de no registrar nuevos casos de coronavirus. Además se habilitará la circulación día por medio de acuerdo a la terminación del DNI.



Hace 10 días cuando Alberto Fernández anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 26 de abril, expresó que en esta segunda etapa de “cuarentena administrada” se iban a permitir volver a realizar determinadas actividades. Entre ellas, el Presidente habló de la posibilidad de que la gente pueda salir de sus casas para realizar actividad física. Si bien el anuncio generó confusión, de hecho hasta el momento no fue oficializada su habilitación en el ámbito nacional, en Jujuy estará permitido a partir del miércoles con un protocolo específico.



A través de las redes sociales, el gobernador Gerardo Morales celebró que hace 17 días no se registran nuevos casos de coronavirus en Jujuy, lo que permitió el anuncio de la medida. “Nuestro esfuerzo nos permitió flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, expresó adjuntando el protocolo que los jujeños deberán respetar para poder realizar actividad física.



En ese sentido, el Gobierno provincial explicó que se habilitan las caminatas y trote “de no más de dos personas” dentro de la franja horaria de las 8 de la mañana y las 20 horas, de acuerdo con la terminación del DNI, en parques y plazas donde haya “bajo tránsito vehicular” y con la condición de que sea en espacios abiertos, ventilados, y el ambiente sea “soleado”.



Además se detallaron recomendaciones específicas para poder realizar la actividad física: mantener el distanciamiento de un metro y medio lateral, y de 10 metros anterior y posterior; uso de ropa adecuada; uso individual de botellas de agua; y “no poseer contraindicaciones contra la práctica deportiva”. Tanto para realizar caminatas como trotes en parques y plazas, rige el uso obligatorio de barbijo.







La medida había sido anticipada el domingo cuando Morales dispuso que la circulación sea “día por medio” según la terminación del Documento Nacional de Identidad. De esta forma,desde mañana podrán circular “los que finalizan en un número impar” (1, 3, 5, 7 y 9); a partir del jueves los que terminan en número par (0, 2, 4, y 6).



Por otra parte, el gobernador informó que para que los jujeños varados en distintas partes del país puedan regresar a la provincia deben tramitar la Declaración Jurada Nacional, y una vez aprobada deben gestionar una habilitación provincial. “Todos los que retornen a la Provincia deberán cumplir obligatoriamente con la cuarentena en un Hotel”, anunció.