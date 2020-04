Pezzella se recuperó tras dar positivo de coronavirus Miércoles, 08 de abril de 2020 El defensor de la Fiorentina de Italia dejó atrás la enfermedad, tras un proceso de tres semanas desde que se le diagnosticó con Covid-19. El ex River fue el primer futbolista argentino en contraer la pandemia.



El defensor Germán Pezzella, el primer futbolista argentino en contraer coronavirus, ya está recuperado, según confirmó ayer su club, Fiorentina, de Italia.

El ex River Plate y actual integrante del seleccionado argentino dio negativo de Covid-19 en las últimas pruebas a la que fue sometido, según informó Fiorentina en un parte médico.

Luego, el defensor expresó su felicidad a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram y agradeció al cuerpo médico de Fiorentina.

“Una pequeña lucha que se gana gracias al apoyo recibido todos estos días. Sigamos respetando las normas y cuidando a nuestros seres queridos, que si cada uno pone lo mejor de su parte no hay dudas de que se revertirá la situación que hoy vivimos. Gracias a Rocco, Joe, Daniele, staff y nuestros compañeros, volveremos a disfrutar juntos”, escribió Pezzella.

El club “viola” también destacó que Patrick Cutrone y Dusan Vlahovic, los otros infectados del plantel, dieron negativo y están recuperados.

Pezzella fue el primer futbolista argentino en contraer coronavirus y uno de los tantos que dieron positivo en la Serie A de Italia.

El zaguero fue diagnosticado el pasado 14 de marzo y superó todas las etapas de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de Fiorentina.



Trágica decisión

El médico del plantel del club Stade Reims de la Primera División del fútbol francés, Bernard González, decidió ayer terminar con su vida en su casa, mientras realizaba la cuarentena por coronavirus, informó el diario de ese país europeo Le Parisien.

Lo confirmó el alcalde de la ciudad, Arnaud Robinet, al periódico parisino al ponderar al fallecido doctor de 51 años: “Era un hombre comprometido y muy humano. Era un fiel reflejo de su familia y agradable”, destacó el funcionario.

“Sé que dejó una nota explicando las razones de su gesto. Pero ignoro lo que decía”, afirmó el dirigente.

El club lo despidió en su cuenta oficial de la red social Twitter, recordándolo como hombre de “ciencias y letras, era nuestro médico, nuestro ‘doc’, nuestro ‘Narbé’ y él permanecerá ‘estadista’ (hincha), por siempre”.