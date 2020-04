El ex gobernador "Pocho" Romero Feris contrajo Coronavirus Martes, 07 de abril de 2020 José Romero Brisco, uno de los hijos del ex gobernador correntino confirmó que su padre contrajo el Covid-19. Se encuentra junto con su esposa, la ex diputada Marly Brisco. Pocho Romero Feris y señora deben seguir un tratamiento por siete días más, desde su domicilio.



Al ex mandatario el test le dio positivo, al igual que a su esposa, ex legisladora provincial y el chofer de ambos, pero la pareja se encuentra en su domicilio bajo un tratamiento que se extenderá por siete días.



El ex mandatario provincial y senador nacional tiene 79 años de edad. Su colaborador, que fue el primer caso positivo del entorno, se encontraba conectado a un equipo de asistencia respiratoria mecánica.