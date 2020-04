Un amigo de Cavani reveló dónde jugaría el delantero si decide regresar a Sudamérica

Lunes, 06 de abril de 2020

El Cebolla Rodríguez develó que mantiene un acuerdo con el delantero uruguayo y deslizó en qué club podría continuar su carrera





Sin actividad en en el fútbol argentino, así también como en el resto de la región sudamericana y en las principales ligar del resto del mundo, debido a la pandemia del coronavirus, los clubes solo piensan en lo que será el próximo mercado de pases y cómo reforzar a sus planteles.



En los últimos dias, uno de los nombres que sonó fuerte en Boca Juniors fue el de Edinson Cavani. El uruguayo apareció en el radar del Xeneize y mucho se habló de su posible llegada hasta que el presidente de la institución, Jorge Ameal, salió a bajarle el pulgar a la opción de que el Matador vista de azul y oro.



"Eso no es cierto. Obviamente nadie va a discutir a Cavani con la sed de gol que tiene permanentemente. Yo feliz y contento con que diga que quiere jugar en Boca, pero Boca no tiene presupuesto para Cavani. Hay que vivir realidades”, había expresado.



Esta vez, quién salió a hablar sobre el futuro del goleador de París Saint-German fue su ex compañero y amigo Cristian Rodríguez. El Cebolla develó que tiene un acuerdo con el delantero de 33 años y deslizó en qué equipo de Sudamérica jugaría en casa de no continuar en Europa.



“Yo lo único que te puedo decir es que si viene para estos lados es para jugar en Peñarol conmigo. Después, que digan lo que quieran. Si no pregúntenle a él. Tengo la autorización de Edi para decirlo. Llamalo y preguntá. Él va a venir a Peñarol y no digo más nada porque después están todos puteándome en las redes”, aseguró el volante en diálogo con el medio charrúa Locos Por El Fútbol.



Si bien Cavani aún tiene contrato con el PSG hasta junio de este año y por el momento no hay indicios de que prolongue su vínculo, no hay certezas sobre que el futbolista decida abandonar el fútbol europeo y retornar a Sudamérica. De todas formas, esta declaraciones del Cebolla alejan aún más al nacido en Salto del Xeneize.