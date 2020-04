Un tigre del zoológico de Nueva York dio positivo al Covid-19

Lunes, 06 de abril de 2020

Un tigre en el zoológico del Bronx, en Nueva York, dio positivo por coronavirus, en lo que se cree que es la primera infección conocida en un animal en los Estados Unidos?.





Se sospecha que tanto este animal, como otros seis leones y tigres también enfermos -aunque se desconoce todavía si de Covid-19-, han sido infectados por un empleado del zoológico, según ha informado el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y que reproduce Clarin.com.



"Nadia, su hermana Azul, dos tigres amur (siberianos) y tres leones africanos han desarrollado una tos seca y se espera que todos se recuperen", dijo en un comunicado la Wildlife Conservation Society, según el New York Post.



Y se explicó que "aún no saben cómo se desarrollará la enfermedad" en los tigres y leones, "ya que diferentes especies pueden reaccionar de manera distinta".



El Zoológico del Bronx ha estado cerrado al público desde el pasado 16 de marzo.



Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los animales pueden infectarse por el coronavirus, pero los científicos no creen que puedan transmitir el virus a los humanos.



Y remarcaron que "no hay evidencia que sugiera que ningún animal, incluidas las mascotas, el ganado o los de vida silvestre, puedan ser una fuente de infección por COVID-19 en este momento".