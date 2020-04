Ratifican medida local que mantiene en cuarentena a médicos

Miércoles, 01 de abril de 2020

El Gobierno correntino acudió al Juzgado Federal de Corrientes y consiguió dejar sin efecto la resolución de la Justicia chaqueña.





El Juzgado Federal de Corrientes n°1 declaró la inoponibilidad de la decisión del Juzgado Federal de Resistencia que dictó una medida cautelar en contra del Estado provincial y dejaba sin efecto la resolucción que mantenía en cuarentena a los médicos correntinos que trabajan en Chaco. Además suspendió los efectos, es decir todo vuelve a la normalidad.



El Gobierno provincial alertó que la cuestión sólo puede ser abordada por la Corte Suprema de Justicia al tratarse de un conflicto contra un Estado provincial.



El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, anuló lo resuelto por la jueza de Resistencia, Zunilda Niremperger, es decir que los médicos correntinos que trabajen en Chaco deberán hacer la cuarentena obligatoria en Corrientes.



Vallejos hizo lugar a la medida cautela solicitada por el Gobierno provincial y declaró "inoponible y suspender sus efectos en relación al Estado de la Provincia de Corrientes y al comité de crisis Covid-19 ­ Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes, el decreto cautelar de fecha 29/03/2020 dictado en los autos “ASOCIACION DE CLÍNICAS Y SANATORIOS Y FEDERACION MÉDICA DEL CHACO c/ MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES Y/O PODER EJECUTIVO DE LA PROV. DE CORRIENTES s/MEDIDA CAUTELAR”, Expte. No FRE 1331/2020, por el Juzgado Federal No 1 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, por los motivos expuestos en los considerandos.



La Justicia Federal de Chaco hizo lugar el domingo al pedido de medida cautelar de la Asociación de Clínicas y Sanatorios y la Federación Médica de esa provincia para que profesionales médicos que se desempeñan allí, pero viven en Corrientes, vuelvan a sus puestos de trabajo.



La decisión se dio en el marco de la controversia desatada tras la orden del gobernador Gustavo Valdés para que los profesionales guarden cuarentena en la Capital de esta provincia por la propagación del coronavirus.



La jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger ordenaba al Gobierno que permita a los médicos correntino abandonar el aislamiento preventivo para ir a trabajar.