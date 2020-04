España reportó 864 muertes por coronavirus en 24 horas

Miércoles, 01 de abril de 2020

Segundo a nivel mundial con más fallecidos por la COVID-19, el país superó la barrera de los 100.000 casos desde el comienzo del brote. Unos 22.500 pacientes se han recuperado y casi 5.900 se encuentran internados en terapia intensiva

España alcanzó una nueva cifra máxima diaria de muertes por coronavirus al registrarse 864 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de víctimas mortales a 9.053, según el último balance este miércoles del Ministerio de Sanidad.



Segundo país a nivel mundial con más fallecidos por la COVID-19, España superó la barrera de los 100.000 casos notificados desde el comienzo del brote, indicó el parte del ministerio.



No obstante, se redujo la cantidad de nuevos contagios, con 1.500 casos menos que el día previo. En total los infectados son más de 102.00 desde el inicio de la crisis sanitaria. Más de 22.500 pacientes se han recuperado y casi 5.900 se encuentran internados en terapia intensiva.







Aunque las cifras indican que se está moderando el ritmo de aumento del contagio tras las medias de confinamiento decretadas por el Gobierno, que incluyen desde esta semana la suspensión de actividades que no sean esenciales, las autoridades españolas trabajan a marchas forzadas para ampliar el número de camas hospitalarias, y sobre todo las unidades de cuidados intensivos (UCI), con la finalidad de afrontar los próximos días, en los que se espera un aumento de hospitalizaciones por la pandemia.



En Madrid, la región más afectada por el coronavirus, este miércoles comienzan a funcionar las diez primeras Unidades de Cuidados Intensivos en el hospital provisional que se está montando en el recinto ferial de la ciudad, instalación que prevé tener hasta 5.500 camas, de ellas 500 de UCI, con lo que se convertiría en el hospital más grande de España.



En esta región había a día de ayer 1.514 pacientes en cuidados intensivos, donde hay una gran demanda de material, con falta de respiradores y materiales de protección, como batas y mascarillas, según denuncian los sanitarios.



Pero la atención no está solo en Madrid. Cataluña superó a Madrid en hospitalizados en UCI, con 1.769 personas, lo que supone una situación límite para estas unidades.



Además de UCI, los responsables sanitarios se afanan en poner en marcha miles de camas hospitalarias para atender la pandemia, y para ello, utilizan hospitales de campaña, recintos deportivos, bibliotecas, almacenes..., todo lo que sea preciso para evitar el temido colapso del sistema.



Con más de 50.000 hospitalizados en estos momentos por coronavirus, el objetivo es aumentar el número de camas de la red pública española más de un 21,5 por ciento, con alrededor de 23.000 unidades nuevas.



Pero la pandemia también ha producido un frenazo en la actividad económica, debido a las medidas para reducir los contactos personales y la movilidad, y desde esta semana solo funcionan los sectores considerados esenciales.



Para tratar de paliar as consecuencias, desde este miércoles entra en vigor más de cincuenta medidas aprobadas ayer por el Ejecutivo, para facilitar la viabilidad de pymes y autónomos y proteger a los colectivos más vulnerables .



Entre esas medidas destacan los subsidios de desempleo extraordinarios para las empleadas del hogar y los trabajadores temporales por final de contrato, moratorias en el pago de las cotizaciones sociales para autónomos y pymes, una mayor protección a los inquilinos o la prohibición de cortar los suministros de energía y agua por falta de pago, mientras dure el estado de alarma por la pandemia.