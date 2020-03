El Hospital Posadas empezó a probar una droga para tratar el coronavirus

Viernes, 27 de marzo de 2020

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que en el Hospital Posadas se comenzó a probar en tres pacientes una droga para tratar el nuevo coronavirus.





"Es un sanador contra la malaria y el lupus, que se dice que tendría un efecto positivo", señaló el ministro de Salud, Ginés González García el jueves al referirse a la hidroxicloroquina, un derivado del antipalúdico cloroquina.





"No puedo hacer juicio de valor. No podemos dejar de probar nada", sostuvo González García sobre la antigua droga que se está probando en tres pacientes en el Hospital Posadas.





Además, aclaró que por el momento no se pueden sacar conclusiones al respecto, teniendo en cuenta "un denominador tan chiquito".



La iniciativa del Hospital Posadas se da en el contexto del megaensayo clínico Solidarity, lanzado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del que va a participar la Argentina.



En él se pondrán a prueba cuatro tratamientos: remdenavir, un antiviral diseñado contra el Ébola; cloroquina e hidroxicloroquina, dos antipalúdicos que también se usan para la artritis reumatoidea; ritonavir/lopinavir, una asociación para el VIH; y ritonavir/lopinavir más interferón-beta, un regulador de la respuesta inflamatoria