Murió un reconocido empresario: investigan si padecía coronavirus Jueves, 26 de marzo de 2020 Tenía 59 años. Recientemente viajó a Estados Unidos y permanecía internado en un sanatorio privado de Resistencia. Los especialistas tomaron muestras para confirmar si se trató o no de Covid-19.



El reconocido empresario Rubén Bercovich murió este miércoles en Chaco e investigan si había contraído coronavirus, según reportan diversos medios que citan fuentes oficiales de la provincia vecina.



El hombre, de 59 años de edad, permanecía internado en el sanatorio privado de la ciudad de Resistencia Femechaco.



Según trascendió, Bercovich, uno de los dueños de la empresa "Bercomat", había regresado de un viaje por los Estados Unidos hace 15 días, por lo que en las próximas horas podrán confirmar o no si se trata de un caso de COVID-19, informó el portal diario21.tv.



Las muestras que le habían realizado al empresario se encuentran en el Instituto Malbrán de Buenos Aires por lo que, desde el Ministerio de Salud de Chaco, hacen gestiones para acelerar la confirmación de su análisis de coronavirus.



"Esta mañana me solicitaron una cama de aislamiento para un caso de alta sospecha de coronavirus. Ingresó al sanatorio a las 13.05 en un estado muy malo, confuso, con una hipoxemia refractaria, con 39 grados de fiebre, dificultad respiratoria, utilización de músculos accesorios, sin secreciones y mucha tos”, explicó Adrián Bravo, jefe de Terapia del Sanatorio Femechaco, en diálogo con el portal Infobae.



“Estuvo inestable, persistía su hipoxemia refractaria y prácticamente a los 25 o 30 minutos de ingresar al sanatorio hizo un paro cardíaco respiratorio. Se lo intentó reanimar durante más de una hora y el paciente falleció a las 15.30”, agregó Bravo.



Vale resaltar que hoy en esa provincia murió una mujer de 77 años que estaba internada en un sanatorio en Resistencia.



En todo el país son ocho los casos fatales de Coronavirus.