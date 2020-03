El intendente cerró totalmente el paso fronterizo con Brasil Miércoles, 25 de marzo de 2020 Claudio Filippa prohibió “el ingreso de personas y transportes de cualquier nacionalidad” por el puente internacional Tancredo Neves, que une esa ciudad con la brasileña Foz de Iguazú. La provincia hasta ahora no tiene casos positivos de COVID-19



Fueron miles de argentinos los que entraron al país por la provincia de Misiones provenientes de países considerados en riesgo por coronavirus. Ante esta situación y al temor por la propagación de la enfermedad en territorio nacional, las autoridades de la localidad de Puerto Iguazú decidieron cerrar “el ingreso de personas y transportes de cualquier nacionalidad” por el puente internacional Tancredo Neves, que la une con Foz de Iguazú (Brasil).



La resolución municipal lleva la firma del intendente Claudio Filippa, de los concejales Domingo Martínez, Ernesto Benitez, Julio Sacppini, Julio Castor, Juan José Raynoldi, Verónica Lunardi, Ramona Britez, del titular del ITUREM Leopoldo Lucas, entre otros funcionarios.



La medida tomada por las autoridades municipales comenzó a regir a partir de las 0 de este miércoles.



“No se permitirá mas el ingreso de personas y transporte de ninguna nacionalidad por el paso fronterizo que une a nuestra ciudad con la brasileña de Foz do Iguazú por el puente Tancredo Neves”, indica el comunicado municipal.



Señala, además, que a partir de las 14:30, “sólo podrán ingresar a la ciudad los residentes en la misma y el transporte de mercaderías ya previsto en las disposiciones nacionales y provinciales”.





Filippa explicó que la decisión se tomó porque “día a día están pasando unas mil personas, generando incertidumbre y mucho temor en la comunidad por lo que está sucediendo a nivel mundial”.



Además, justificó su decisión al afirmar que la gran circulación de viajeros “pone en riesgo a los trabajadores de aduanas, migraciones, gendarmes, a los bomberos, a la Policía” y que la drástica decisión es para “preservar la integridad sanitaria de toda nuestra comunidad”.



De esta forma, Puerto Iguazú se suma a las más de 30 localidades de Misiones que decidieron cerrar sus accesos y permitir el ingreso únicamente de los residentes.



Hasta el momento la provincia no registra casos de COVID-19. En el día de ayer, fuentes oficiales de la gobernación comunicaron que el paciente que fue recientemente informado en el reporte nacional ya no reside en la provincia.



En este marco, el gobernador Oscar Herrera Ahuad confirmó la compra de 110 nuevos respiradores para el sistema de salud provincial, que sumados a los que ya contaba el distrito, permitirá aumentar la capacidad de atención a pacientes que requieran de ventilación asistida.