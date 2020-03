El Gobierno Nacional evalúa extender la suspensión de las clases Martes, 24 de marzo de 2020 El gobierno nacional evalúa extender la suspensión de las clases en todo el país, prevista en principio hasta el 31 de marzo, por el avance del coronavirus. Por más que todavía no está definido el plazo de interrupción del ciclo lectivo, podría prolongarse incluso más de lo que dure la ampliación de la cuarentena obligatoria.



La interrupción del ciclo lectivo podría prolongarse incluso más de lo que dure la cuarentena obligatoria. Habrá catorce horas por día de contenidos educativos en la televisión y buscan fortalecer el vínculo entre docentes y alumnos



Al igual que la medida aún vigente, la suspensión correría para los tres niveles obligatorios: inicial, primaria y secundaria. Las universidades, por su cuenta, tienen autonomía para decidir, aunque hasta el momento siguieron las recomendaciones oficiales.





Mientras se analizan los pasos a seguir, el Ministerio de Educación avanza en su programa de educación a distancia. El plan “Seguimos educando” se profundizará e incluirá más horas de contenidos educativos por los medios públicos y más recursos didácticos a través de su plataforma web.



En la cartera que conduce Nicolás Trotta consideran que la televisión puede ser la gran herramienta para sostener los aprendizajes, porque su acceso está universalizado en casi todo el país. Por eso, lanzarán siete nuevos programas de televisión por día, de dos horas cada uno. Los programas se agruparán de a dos cursos desde sala de 4 hasta el último año de secundaria. En total, serán catorce horas diarias que se emitirán a través de las señales Paka Paka, TV Pública y Encuentro.







clases-ctes.jpg





Trotta explicó: “La idea es escolarizar mucho más pese a la distancia. Estamos convencidos de que el sistema educativo en esta etapa debe cumplir dos roles centrales: por un lado, garantizar la continuidad pedagógica atendiendo la diversidad de las realidades. Por otro, convertirse en un ordenador social, que sistematice la rutina familiar en casa”.



El otro punto a fortalecer es el vínculo entre los docentes y los alumnos. Por más que cada provincia está implementando sus propias plataformas, el Instituto Nacional de Formación Docente lanzó una serie de cursos a distancia para pulir la educación en línea, en los que se anotaron 30 mil maestros, según cifras oficiales.



En las últimas horas, además, desde el Palacio Sarmiento difundieron las primeras métricas del uso de la plataforma, que fueron consideradas “positivas”. Entre el lunes y el domingo pasado, tuvieron más de 1.4 millones de visitas y, a su vez, registraron 2.5 millones de sesiones iniciadas, lo que implica que muchos usuarios ingresaron más de una vez. Casi el 70% de los chicos entró desde sus celulares, lo cual asocian al compromiso de las empresas de comunicación de no cobrar los datos que se consuman durante la navegación.



Ayer al mediodía, el ministro de Educación mantuvo un encuentro vía videoconferencia con representantes de los cinco gremios docentes de alcance nacional: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop. Lo hizo para informarles del reparto de cuadernillos y de la oferta de cursos virtuales de formación docente. La sensación que rondó la reunión es que las clases no retornarían el primero de abril, como está previsto hasta ahora.



El presidente Alberto Fernández analiza la extensión del confinamiento obligatorio y, en ese contexto, las clases no quedarán al margen. No solo eso: sino que se evalúa que el ciclo lectivo se reanude incluso después de que se flexibilice la cuarentena. La incertidumbre radica en cuánto tiempo se extenderá ese período.



Al respecto, Trotta señaló: “Extender la suspensión es una decisión que depende del Presidente y está en estudio, sin definición aún, pero estamos trabajando en todos los escenarios. Unos días antes del anuncio de la cuarentena obligatoria ya estaba planteada la interrupción de las clases, así que no necesariamente van por los mismos carriles. No descartamos que se suspendan las clases incluso más de lo que dure la cuarentena, pero esa decisión se evaluará en el Comité Epidemiológico”.



Siguiendo esa línea, una fuente gremial llegó a aventurar: “Si me guío por las acciones que se están llevando a cabo, intuyo que va para largo, hasta incluso un par de meses sin clases".



La prorrogación de la vuelta a clases es una medida que el Gobierno analiza desde antes del jueves pasado, cuando el Presidente decretó la cuarentena obligatoria en todo el país. Aunque aseguran que el análisis es “hora a hora”, saben que evitar la circulación de los 11 millones de estudiantes y los 900 mil docentes ayudaría a contener el avance del virus en abril, la fecha en que se espera el pico de casos positivos.