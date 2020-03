Funcionarios polìticos de Mendoza cobrarán sólo hasta $50.000 por mes Martes, 24 de marzo de 2020 Lo anunció el propio gobernador Rodolfo Suárez en Twitter. Lo que no se pague a los funcionarios en marzo será utilizado para comprar insumos por la situación sanitaria y económica

Mediante su cuenta de twitter, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, anunció hace instantes que debido a la situación que afronta el país en medio de la pandemia del coronavirus, decidió que los funcionarios políticos de su administración verán reducidos sus sueldos de marzo para atender la emergencia.



“Dada la situación que estamos viviendo, en el día de ayer firmé el Decreto N⁰ 434, en el que he decidido que los funcionarios políticos del Gobierno de Mendoza cobrarán sus sueldos hasta la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) en el mes de marzo”, afirmó Suárez.



Además, agregó que “la medida tiene como excepción a los funcionarios del Ministerio de Seguridad y de Salud”.



El resto del sueldo, según aclaró, será depositado en una cuenta cuyo destino exclusivo será la compra de insumos para la emergencia sanitaria, así como la emergencia económica que esta situación genera.



“Invito al Poder Legislativo y Judicial, y a funcionarios constitucionales, directores y gerentes de empresas del Estado, entes reguladores e inclusive a empleados públicos con altos sueldos no afectados en forma directa a la emergencia, a acompañar la misma medida”, remarcó el gobernador.



Fuentes del gobierno provincial aseguraron a Infobae que “se trata de un gesto” en el marco de la actual situación, ya que la jurisdicción tiene sus cuentas en orden. “La provincia tiene cierta solidez fiscal y no se avizoran, por el momento, grandes problemas, salvo que la crisis se siga profundizando. El objetivo de la medida es dar un gesto en medio de semejante incertidumbre”, dijeron las fuentes.



Según afirmaron en el gobierno mendocino, la decisión tomada por Suárez implica un fuerte recorte de los ingresos, ya que un ministro hoy cobra en torno a los $ 180.000 y un asesor, poco más de $ 100.000 mensuales.



En declaraciones radiales, el ministro de Hacienda de la provincia, Lisandro Nieri, explicó que con la excepción de los funcionarios de Seguridad y Salud, quedan unos 270 que verán reducidos sus ingresos este mes. Con este dinero, se crearía un “fondo de unos $ 40 millones que se está designando a la compra de insumos para la emergencia sanitaria y a medidas tendientes a paliar la formidable crisis económica que esto va a traer aparejado”, señaló el ministro, y agregó: “Eso es sólo con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Si hubiera adhesión de otros organismos, el aporte pasaría a ser significativamente más grande”.



Nieri explicó que habrá una claridad en cuanto a los destinos específicos de este dinero. “La situación de nuestas pymes nos preocupa muchísimo y ya estamos pensando en varios aportes que se podrían hacer para ayudarlas”, señaló el funcionario. Concretamente, una de las opciones es otorgar avales para que puedan tener mayor asistencia financiera, ya que “con $ 10 millones de créditos que se destinan, puede haber asistencia financiera a nuestras pymes por $ 40 millones”.



Esta iniciativa podría ser replicada en los próximos días por otras provincias que incluso están muy complicadas en términos fiscales, con ingresos que se vienen cayendo de forma estrepitosa producto de la recesión económica. “Hay varias provincias que ya venían con dificultades severas, con problemas de pago de deuda. Es el caso de Buenos Aires, Chubut, Chaco, Santa Cruz, Jujuy, provincias que ya estaban acudiendo a adelantos de coparticipación para poder funcionar. Ahora la situación es dramática. La caída de los recursos va a ser mucho más significativa que lo que venían sufriendo, sobre todo porque no se sabe cuánto va a durar este freno económico”, manifestó el titular de la cartera de Hacienda de Mendoza.



La medida de recorte de salarios también está siendo aplicada por empresas. En los últimos días, por ejemplo, Latam anunció que sus empleados cobrarían la mitad de sus sueldos durante los próximos tres meses.