Demandarán por US$700 mil al joven infectado que subió a un barco

Sábado, 21 de marzo de 2020

El Gobierno porteño aseguró que ese fue el costo del operativo. Luca Singerman también podría ser condenado a 15 años de cárcel.







Este viernes, el nombre y la foto de Singerman se viralizaron en redes sociales. Se trata del joven de 21 años que viajó con fiebre en un buque con 423 pasajeros desde Uruguay a la Argentina. Al ser revisado, él mismo confirmó que había sido diagnosticado en el país vecino con coronavirus.



Ahora enfrenta 15 años de prisión por poner en riesgo la salud de los pasajeros y permanece aislado en el sanatorio Luis Agote de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, 423 personas que compartieron el recorrido en una de las embarcaciones de la empresa Buquebus permanecen en cuarentena en cuatro hoteles porteños.



El Gobierno porteño quiere ser querellante en la causa y asegura que 700 mil dólares es lo que costó el operativo, entre combis de traslado, hotel, alimentación, cuidado y atención médica para los 423 pasajeros y tripulantes. La demanda contra Singerman es por el delito de "propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas" y contempla una pena de entre 3 y 15 años de prisión.



Tras el incidente, la empresa Buquebús anunció esta tarde la cancelación de sus viajes entre Uruguay y Argentina y dijo que la medida se extenderá "hasta tanto la frontera entre ambos países sea nuevamente abierta".



"Las frecuencias, inclusive las de repatriación, han sido canceladas", indicó la compañía en un breve comunicado, en el que no hizo referencia a la situación planteada con el viaje que terminó anoche con un operativo sanitario en Dársena Norte.



Desde el centro de salud en el que se encuentra envió un mensaje a un allegado que difundió por Twitter su descargo: "Nunca tuve síntomas como se dice, nos hicimos los test por prevención simplemente. Nunca estuve en ningún hospital ni me escape como dicen. El Consulado nos recomendó y nos autorizó a viajar", explicó.



"Una vez arriba del barco a 10 minutos de llegar, me dicen que dio positivo, por lo que automáticamente avisé a las autoridades para salvar vida", aseguró. "Me podría haber hecho el boludo", justificó.



En la declaración jurada que firmó antes de embarcar en el país, aseguró que no tenía síntomas ni la enfermedad.