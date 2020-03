El Gobierno convocó para el jueves a todos los gobernadores

Miércoles, 18 de marzo de 2020

El gobierno nacional convocó a una reunión a todos los gobernadores el jueves por la tarde en Olivos. Según pudo saber Infobae el plan del Ejecutivo es coordinar de manera conjunta el plan para enfrentar al coronavirus.







“El día jueves, el Gobierno me invitó a una reunión con los demás gobernadores”, afirmó Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en dialogo con el canal de noticias TN.



La convocatoria ocurre luego de los anuncios económicos, sociales y de transporte. Además, después de que el Ministerio de Salud difundiera el parte diario de contagiados, se supo que hubo dos provincias con sus primeros casos de COVID-19. Es por eso que desde la Casa Rosada consideran clave la coordinación con todos los distritos. El parte diario que publicó el Ministro de Salud de la Nación informó que son 14 los nuevos casos positivos del virus y la cifra de infectados aumentó a 79 personas en todo el país. De los contagiados, 12 corresponden a personas con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los restantes son recientes contactos estrechos de casos confirmados.



Según el informe, son cuatro de la ciudad de Buenos Aires, dos de la Provincia de Buenos Aires, dos de Córdoba, uno de Chaco, uno de Jujuy, uno de Salta, uno de Río Negro y los restantes de Entre Ríos y Santa Cruz, estos dos últimos, ambos de nacionalidad extranjera.



Las provincias norteñas confirmaron los primeros casos de coronavirus. Así, son 12 los distritos que tienen casos confirmados del virus que se transformó en pandemia y que obligó al gobierno nacional a tomar medidas drásticas para tratar de contenerlo.



Esta tarde, el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció que a partir del viernes no podrán viajar pasajeros parados en colectivos y trenes. “Sólo van a poder ir sentados y vamos a hacer un control muy férreo para que esto se cumpla”, aseguró el funcionario en una conferencia de prensa realizada este mediodía en Casa Rosada.



En cuanto al transporte porteño, Rodríguez Larreta aseguró: “Primero vamos a seguir viendo si sigue la baja de ayer. Estas medidas de trabajo a domicilio, de eximir a quienes no están en trabajos esenciales y lo hagan de su casa. A partir de las 0 del viernes se va a restringir y sólo van a poder viajar aquellos que viajan sentados".



“El colectivo lo regula el gobierno nacional y el espíritu es el mismo: que no viajen aquellos que no entran sentados. Eso es a partir del viernes. Mañana y pasado funciona como está hoy. Pero de un día para el otro bajó a la mitad, la gente está tomando conciencia”, sostuvo.



La medida busca desalentar las grandes concentraciones de personas en medio del avance de la pandemia del coronavirus. Se suma además a otra restricción anunciada para los viajes de larga distancia y vuelos de cabotaje, que directamente estarán prohibidos entre el viernes y el miércoles.



“Estamos hablando con el Gobierno de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para coordinar estas medidas. Estamos en una situación muy difícil y tenemos que cooperar”, planteó el ministro Meoni.



Según explicó a Infobae el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Alejo Supply, se espera un encuentro para mañana entre los tres distritos -Nación, provincia y Ciudad- “para terminar de definir cómo se controlorá al transporte. Lo principal es que viaje menos gente. Tenemos medido que el 46% de los que viajan lo hacen para ir a trabajar, el 21% lo hace para ir a estudiar, el 7,5% para hacer trámites, el 6,5% por temas de salud, y el resto por paseo. Hoy hay una buena parte que ya no viaja”.