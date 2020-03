El Gobierno avanzó en la reestructuración de la deuda con acreedores privados

Lunes, 16 de marzo de 2020

A través de una resolución, publicada en el Boletín Oficial, se detalló cómo será la oferta que le harán a los tenedores de títulos públicos. Se hará en tramos parciales y hoy se conoció la primera cifra





El Gobierno nacional avanzó en la reestructuración de la deuda con acreedores privados en Estados Unidos y a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial brindó detalles de cómo será la nueva oferta. Se hará en tramos y hoy se conoció el monto de la primera etapa.



Tras días agitados en los que Alberto Fernández y sus principales funcionarios se reúnen a diario para diagramar medidas con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus en Argentina -con sus consecuencias económicas-, el presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, no dejan de lado la renegociación de la deuda externa.



A través de la Resolución 130/2020, publicada este lunes, el Ministerio de Economía anunció que el monto global a registrar ante la Securities Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos de América “será tramitado en los montos parciales que se definan en el marco de la negociación en curso”. Si bien no se anunció el resto de los montos, el correspondiente al primer tramo será de 30.500 millones de dólares, sujetos a aprobación ante la Financial Industry Regulatory Authority Inc (FINRA).



“Dicho proceso de registración y aprobación consiste en solicitar ante las citadas autoridades regulatorias extranjeras la autorización para realizar oferta pública en el mercado doméstico del mencionado país, pero de ninguna manera ese proceso constituye un aumento del endeudamiento, ni debe ser entendido como el ejercicio de una autorización de endeudamiento, ni como una operación de emisión de deuda pública”, se detalló en los considerando de la resolución que lleva la firma del ministro Martín Guzmán.



En la misma resolución se aclaró que la registración ante la SEC es de un monto que no supere la suma del valor nominal de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, autorizado por decreto 250, publicado la semana pasada, “que podrá ser utilizado en futuras emisiones de títulos de la deuda pública”. En efecto, corresponde al DNU que firmó Alberto Fernández autorizando a Martín Guzmán a reestructurar deuda por USD 68.842 millones.



Por otra parte se informó que las registraciones dispuestas se realizarán a través de la Oficina Nacional de Crédito Público y la Unidad de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, dependiente de la Secretaría de Finanzas.





La semana pasada, el Gobierno había presentado ante la SEC la documentación necesaria para iniciar el proceso de reestructuración de la deuda. Allí había señalado cuáles son las principales variables de la economía, los cambios en las autoridades y hasta un detalle de los litigios y pagos pendientes de las deudas del país, con organismos financieros internacionales, con acreedores, reclamos por falta de pago, ajustes mal practicados en cláusulas de ajuste y juicios pendientes de resolución.



Dicha presentación se realizó luego de publicado el DNU donde quedó establecido que “las prórrogas de jurisdicción sean en favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en las ciudades de Nueva York –Estados Unidos-, Londres –Reino Unido-, y de los tribunales ubicados en la ciudad de Tokio -Japón-”. Asimismo, agregó que la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana será exclusivamente respecto de reclamos que se pudieran producir en las jurisdicciones que se prorroguen, “con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen con cargo al presente decreto”.