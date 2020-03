Se suspendió una audiencia del juicio contra CFK por la obra pública Lunes, 16 de marzo de 2020 El tribunal cree que no están dadas las condiciones para debatir durante horas en una sala cerrada en medio del avance de la pandemia



La audiencia prevista para hoy por el juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública del empresario Lázaro Báez fue suspendida en el marco de las decisiones que tomó ayer el gobierno nacional para limitar la circulación de personas y evitar que se propague el contagio del coronavirus.



Fuentes judiciales informaron a Infobae que la decisión la tomó esta mañana el Tribunal Oral Federal 2, a cargo del juicio e integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, porque entre las partes hay abogados e imputados mayores de 65 años, uno de los grupos de riesgo ante el coronavirus y sobre el que ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió que se queden en sus casas y dispuso que tengan licencia laboral.



La audiencia iba a comenzar a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py y estaba pautada la declaración como testigo de Javier Iguacel, el ex titular de la Vialidad Nacional que en abril de 2016 presentó la denuncia penal por las obras públicas.



Las fuentes consultadas señalaron además que la audiencia de juicio se realiza en una sala cerrada con muchas personas, lo que es una contraindicación sanitaria en el contexto de emergencia dispuesto por el gobierno nacional. En la audiencia iban a estar presentes unas 30 personas. Entre ellas varias del grupo de riesgo por edad. Por ejemplo, el ex titular de vialidad nacional Nelson Periotti tiene 74 años y el ex subsecretario de Obras Públicos Abel Fatala 67. Son dos de los 13 acusados que habitualmente concurren al juicio.







“Teniendo en consideración las características propias de un debate oral y público como así también que algunas de las partes de este proceso se encuentran incluidas en la población en riesgo etaria definida en la normativa citada, es que consideramos prudente la suspensión de la audiencia de juicio establecida para el día de la fecha”, resolvió el tribunal. Los jueces explicaron que la semana pasada la Cámara Federal de Casación Penal dictó una acordada en la que dispuso tomar medidas preventivas en los juicios orales. Una de ellas que haya espacio de distancia entre los presentes en las audiencias.



Y el juicio quedó supeditado a la disposiciones que pueda llegar a tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la Cámara de Casación sobre cómo continúa la actividad judicial frente a la pandemia del coronavirus.



La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de 67 años, viajó esta madrugada viajó a Cuba para visitar a su hija Florencia, quién se encuentra en ese país desde hace un año bajo tratamiento médico.



La ex presidenta despegó a las 2:15 de este lunes desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a La Habana, a donde tiene previsto llegar cerca de las 10:25 tras hacer una breve escala en Cayo Coco. La vicepresidenta volvería al país el próximo 22 de marzo, cuando todavía estará vigente la prohibición de ingreso de extranjeros y los aeropuertos estarían recibiendo solamente a los argentinos que serán repatriados.



El juicio oral comenzó en mayo del año pasado y se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 52 obras públicas que los gobiernos de Néstor y Cristina le dieron a las empresas de Báez para Santa Cruz. La acusación es por presuntos sobreprecios e incumplimimientos en la finalización de las obras. Se juzgan los delitos de asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública.



El de la obra pública no fue el único juicio que se suspendió. El Tribunal Oral Federal 4 también postergó la audiencia en el caso de la represa de Yacyretá porque los tres imputados tienen más de 65 años. Y otros tribunales tomaban medidas para resguardar la salud ante las medidas tomadas por el gobierno nacional.