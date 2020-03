Hay 11 nuevos casos de coronavirus en la Argentina

Domingo, 15 de marzo de 2020

Seis son en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Chaco, dos en Tierra del Fuego y uno en provincia de Buenos Aires









El Ministerio de Salud informó este domingo que hay once nuevos casos de coronavirus en Argentina y hay un total de 56 infectados.



En el parte que difunde todos los días, el Ministerio informó que de los 11 casos nuevos 6 son en la Ciudad de Buenos Aires, 2) en Chaco, 2 en Tierra del Fuego y uno en la provincia de Buenos Aires.



También informó que de los once casos, ocho corresponden a casos con antecedente de viaje a zona de riesgo, mientras que los tres restantes son contactos estrechos de casos confirmados. El total de casos confirmados en Argentina es de cincuenta y seis (56) casos, de los cuales dos (2) fallecieron. Y agregó que los pacientes se encuentran cumpliendo el aislamiento establecido por las autoridades sanitarias.



El parte diario resaltó también que “las autoridades sanitarias de las jurisdicciones se encuentran realizando la investigación epidemiológica de los nuevos casos confirmados, con el fin de detectar los contactos estrechos para que cumplan el aislamiento domiciliario con seguimiento diario establecido por protocolo”.



Esta tarde, el presidente Alberto Fernánez anunció hoy la suspensión de las clases por 15 días para minimizar la circulación del coronavirus. Lo hizo luego de encabezar una reunión en la quinta de Olivos donde participaron funcionarios del gabinete, dirigentes de la oposición y especialistas sanitarios



Cómo había anticipado Infobae ayer, el jefe de Estado decidió suspender las clases para jardines, primarias y secundarias. “La idea es poder hacer algo para evitar la circulación”, explicó, al tiempo que afirmó que “el riesgo de contagio (en los menores) no es importante”, afirmó.



En la misma conferencia de prensa, Alberto Fernández anunció el cierre de fronteras para los extranjeros que quieran ingresar al país durante los próximos 15 días como medida de prevención ante el avance del coronavirus. De ese modo, amplió la prohibición que estaba vigente exclusivamente para los países de mayor circulación del virus.



“Nadie podrá ingresar al país salvo los argentinos nativos y los residentes de la Argentina. Esto es exclusivamente para quienes quieren entrar. Los que quieran salir, no van a tener ningún problema. Igualmente, mañana vamos a dar todos los detalles”, informó el jefe de Estado.



En el día de hoy se supo que la Dirección de Migraciones junto a Policía de la Ciudad y efectivos de la Policía Federal, expulsó en las últimas horas a un total de 270 extranjeros que se negaron a cumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus, para poder ingresar a la Argentina.



Según confirmaron a Infobae fuentes del Ministerio del Interior que dirige Eduardo Wado de Pedro, en uno de los operativos se encontraron con 90 personas que habían ingresado al país hace unos días y se negaban a cumplir la cuarentena exigida por decreto presidencial. De inmediato se los subió a micros y se los deportó a sus respectivos países.



Según el informe del Ministerio de Salud, Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes.



El último viernes falleció en Chaco el segundo paciente infectado por coronavirus, un hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia. Había viajado a Egipto, Turquía y Alemania. La primera muerte fue el 7 de marzo. Otro hombre que había viajado a París, Francia, y se encontraba internado en el Hospital Argerich.



En tanto, el jueves el primer contagiado en el país, un hombre llamado Ariel, de 43 años, fue dado de alta y regresó a su casa del barrio de Recoleta, luego de once días internado y aislado. Así lo comunicó el último informe confeccionado por las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires.