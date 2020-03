Falleció un paciente que estaba internado por coronavirus en Chaco

Viernes, 13 de marzo de 2020

Se trata de un hombre de 61 años que tenía otras patologías y había sido hospitalizado en Resistencia, según precisaron fuentes médicas



Un hombre de 61 años que estaba internado en una clínica privada de Resistencia, Chaco, y había sido diagnosticado con coronavirus falleció esta mañana, según adelantaron fuentes médicas a Infobae. Se trata de la segunda víctima fatal en la Argentina por el covid-19 y era uno de los cuatro casos confirmados en la provincia norteña.



De acuerdo a los primeros datos que trascendieron, el hombre, llamado César Cotichelli, murió este viernes alrededor de las 13:30 en el sanatorio Femechaco de la ciudad de Resistencia. Había viajado a Egipto, Turquía y Alemania, dijo la directora de Epidemiología del Chaco, María Elisa Flores Barrios.



“Llegó a Resistencia el 24 de febrero y comenzó con los síntomas el 5 de marzo”, detalló Flores Barrios a TN. Según había informado el Ministerio de Salud del Chaco, cursaba una insuficiencia respiratoria. La directora contó además que Cotichelli “tuvo patologías pulmonares anteriormente, unas neumonías complicadas”.



El paciente fue internado el lunes pasado. Desde entonces estuvo aislado, aunque antes “tuvo contacto con otras personas”, aseguró Flores Barrios. Con el correr de los días su cuadro empeoró y ayer desde el Instituto Malbrán llegó la confirmación de que el resultado del estudio correspondiente había dado positivo para coronavirus.



Cotichelli trabajaba como ingeniero y profesor de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Resistencia. Durante su larga trayectoria, fue presidente del directorio de la empresa estatal de servicios energéticos Secheep, entre 2013 y 2015. Anteriormente, había sido vocal del Directorio y había ocupado otros cargos jerárquicos en esa compañía provincial.



Desde la UNCAUS lamentaron el hecho y lo despidieron con el siguiente mensaje: “Debemos compartir una noticia muy triste para toda la comunidad universitaria de UNCAUS, es la muerte del ingeniero César Cotichelli, docente de nuestra casa de altos estudios. Saludamos a su familia y los acompañamos en tan irreparable pérdida”. Desde la UTN hicieron lo propio y expresaron su “consuelo y paz” para la familia del docente.



La primera víctima fatal dentro del país se había registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 7 de marzo: un hombre que había viajado a Francia y estaba internado en el Hospital Argerich. Tenía 64 años. Además, otro argentino murió en Madrid: se trata del saxofonista Marcelo Peralta, quien residía en España desde 1996. Tenía 59 años y el jueves de la semana pasada, día de su cumpleaños, había quedado internado.



Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó diez nuevos casos positivos de COVID-19. En total, hasta el momento son 31 los infectados en todo el país, incluyendo a los fallecidos y al primer contagiado en la Argentina que ayer ya fue dado de alta.



El último reporte comunicó que siete de los nuevos infectados contrajeron el virus estando de viaje y tres de las personas se contagiaron por mantener un contacto estrecho con infectados. Estos estuvieron en “contacto estrecho” con gente que viajó. Se trata de los primeros infectados sin haber venido desde el exterior, de los primeros casos en que el contagio fue local, dentro del país, y no importado como venía sucediendo.



Según informaron las fuentes oficiales, los casos son de Córdoba, ciudad de Buenos Aires, Chaco y la provincia de Buenos Aires.



Anoche, el primer contagiado en el país, un hombre llamado Ariel, de 43 años, fue dado de alta y regresó a su casa del barrio de Recoleta, luego de once días internado y aislado. Así lo comunicó el último informe confeccionado por las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, que aclaró además que hasta el momento hay otros trece hospitalizados en centros de salud de Capital Federal.



Ariel había estado entre el 19 y el 29 de febrero en ciudades del norte de Italia, donde se reportaron múltiples casos de coronavirus. “Cuando viajé yo estaba al tanto de la enfermedad, de hecho me llevé un barbijo. Pero cuando llegué, la verdad es que no vi nada raro, estaba todo normal. Estuve con gente todo el tiempo. Nunca sentí nada alarmante. No tengo idea de cómo me contagié”, dijo recientemente.



Y contó antes de abandonar del Sanatorio Agote: “Me siento muy bien desde el primer momento que llegué. Estuve con fiebre la primera noche y después se me fue. Ahora estoy en perfecto estado de salud. La estoy pasando bien y no siento nada. Estoy perfecto”.



También ayer el Gobierno decretó la emergencia sanitaria en toda la Argentina por el plazo de un año a través de un Decreto de Necesidad de Urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández y los ministros del gabinete. La disposición, además, suspendió por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas, puntualmente desde China, Corea del Sur, Japón, Irán, Europa y Estados Unidos.



En este contexto, el ministro de Salud Ginés González García confirmó hoy la continuidad de las clases pese al avance de la enfermedad que mantiene expectante al mundo. Los expertos consideraron que no es necesario el cierre de las escuelas porque “no hay circulación comunitaria” del virus.



El comunicado oficial de la provincia de Chaco



El Ministerio de Salud Pública del Chaco confirma hoy, viernes 13 de marzo del 2020, el fallecimiento de un paciente con diagnóstico de COVID-19 que se encontraba internado en una institución de salud privada de la ciudad de Resistencia desde el 9 de marzo de 2020.



Se trata de una persona de 61 años, residente en la ciudad de Resistencia, que luego de ingresar al país el 24 de febrero de 2020, el 5 de marzo registró los primeros síntomas, como diarrea y fiebre. La persona contaba con antecedentes de neumonía. Ingresó al centro asistencial privado el 9 de marzo de 2020, luego de presentar dificultades respiratorias, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.



El paciente presentaba antecedentes de viaje reciente por zonas de circulación sostenida del virus. Se encontraba dentro del grupo de mayor riesgo de complicaciones ante COVID-19 que incluye a los adultos mayores y personas con comorbilidades.