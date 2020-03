Jujuy y Misiones son las primeras provincias en suspender las clases

Viernes, 13 de marzo de 2020

El gobernador Gerardo Morales lo dispuso en medio de una declaración de emergencia sanitaria en la provincia. Por la tarde, el mandatario misionero se sumó a la medida





Jujuy se convirtió en la primera provincia en suspender las clases por el avance del coronavirus. Su gobernador Gerardo Morales informó que la medida será, en principio, por dos semanas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27. Por la tarde, Misiones también definió el cierre de las escuelas a partir de mañana durante quince días.



La suspensión del ciclo lectivo se da en el marco de la declaración de emergencia sanitaria y epidemiológica que, mediante decreto, dispuso Morales en Jujuy.



La emergencia, además de la interrupción del ciclo lectivo, implica la prohibición durante los próximos 60 días de actos públicos y de eventos culturales y deportivos para evitar la propagación de la enfermedad.



“El artículo 3° de este decreto dispone la prohibición por el plazo de 60 días corridos de toda actividad y acto público de carácter cultural, deportivo, religioso, recreativo, para garantizar que se evite la propagación de la pandemia en Jujuy”, planteó Morales.





A su vez, el gobernador jujeño anunció la creación de un comité operativo de emergencia, que empezará a funcionar en la provincia desde hoy a las 18. “De este comité operativo van a formar parte también todas las fuerzas de seguridad porque vamos a necesitar logística e infraestructura”, remarcó Morales.



(DyN)

Por la tarde, el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad anunció la suspensión del ciclo lectivo a partir de mañana. “En sentido con las medidas tomadas de protección y cuidado de la salud de nuestra población y teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria se suspenden las clases en todos los niveles educativos de Misiones a partir del día 13/03/20 por el término de 15 días”, publicó en su cuenta de Twitter.



Durante la mañana, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, había reafirmado que las clases seguirían con su normal desarrollo. “La recomendación oficial es no suspender las clases”, dijo, aunque también advirtió que seguirían las indicaciones que surgieran del Comité Interministerial a partir de la evolución de la pandemia en el país.



Más allá del lineamiento a nivel nacional, cada provincia tiene facultades para determinar el curso del ciclo lectivo ya que las escuelas están en la órbita de las jurisdicciones.



De igual manera, Trotta advirtió que están trabajando “en caso de que se decida suspender las clases”. En esas circunstancias, evalúan hacer un seguimiento a los alumnos para que no queden sin contenidos.



“Venimos trabajando con el Consejo Federal de Educación y el Interuniversitario sobre el esquema de prevención y con el área Educ.ar (tecnología en el aula) para que, en caso de que se decida suspender las clases, hacer algún seguimiento, aunque no reemplazará el trabajo en el aula”, indicó Trotta esta mañana en América Noticias.