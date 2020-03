Un diputado y dos senadores se aislaron por su propia cuenta

Jueves, 12 de marzo de 2020

Son Pablo Yedlin y Adolfo Rodriguez Saa, del Frente de Todos; y Roberto Basualdo, de Juntos por el Cambio. Buscan prevenir cualquier posibilidad de contagio.





El diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin anunció esta tarde que ingresó en cuarentena por su propia cuenta para prevenir el eventual contagio de coronavirus, como consecuencia del retorno a la Argentina desde un viaje que hizo al exterior.



"Ante la última decisión del Ministerio de Salud de la Nación, y teniendo en cuenta mi viaje a Washington DC, Estados Unidos, para reunirme con Jorge Argüello (embajador en ese país) y disertar en el Banco Mundial, he comenzado hoy la cuarentena correspondiente. Realizaré mis actividades de diputado desde mi hogar", dijo el diputado por Tucumán en Twitter.



Yedlin será elegido presidente de la comisión de Salud de la Cámara Baja y si nombre sonaba con fuerza para ministro de Salud de la Nación antes de que finalmente Ginés González García fuera elegido por el presidente Alberto Fernández para dicho cargo.



En una entrevista que le concedió a La Voz la semana pasada, Yedlin sostuvo respecto del coronavirus que "hay que entender que la enorme mayoría de los casos no es letal ni mucho menos grave; el 80 por ciento de los casos es ambulatorio y hay tan solo un 14 por ciento de casos más graves y críticos".



"La tasa de letalidad se concentra en pacientes con una condición premórbida, como quienes tienen hepatitis B, los ancianos o las personas con cardiopatías. Sí hay que intentar evitar el pánico absoluto. Tenemos que lavarnos las manos, mucho. Y los que viajan, atender todas las recomendaciones", declaró el diputado oficialista a este diario.



A su vez, los senadores Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos-San Luis) y Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio-San Juan) anunciaron también hoy que no asistirán a la Cámara alta para prevenir cualquier posibilidad de contagio.



Según el diario La Nación, Rodríguez Saá les comunicó a las autoridades parlamentarias del Senado que por prescripción de su médico personal suspenderá toda actividad y hoy mismo viajó hacia su provincia, donde permanecerá por al menos las próximas dos semanas.



Rodríguez Saá se sometió a una operación de corazón hace poco más de cinco años atrás, lo que según sus médicos lo convierte en más vulnerable al virus ante un eventual contagio.



Por su parte, el sanjuanino Basualdo llegó hoy de un viaje a los Estados Unidos, y si bien esa nación no forma parte de la lista de países con alto riesgo de contagio del coronavirus, en acuerdo con las autoridades legislativas y de su bloque, decidió someterse a una cuarentena por los próximas dos semanas.