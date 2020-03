Se confirmó el segundo caso de coronavirus en Argentina

Viernes, 06 de marzo de 2020

Luego de que el martes trascendiera que un hombre había sido diagnosticado con coronavirus por primera vez en Argentina, este jueves las autoridades sanitarias confirmaron el segundo caso de COVID-19 en el país. Se trata de un hombre de 23 años que en los últimos días estuvo en Italia y se encuentra internado en el Sanatorio Otamendi.





En un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad de Buenos Aires informaron que los análisis realizados en el hospital Malbrán dieron positivo para este hombre de 23 años y detalló que “el 3 de marzo (la persona) consultó por fiebre, tos y malestar general en un efector privado de la ciudad. La persona manifestó antecedente de viaje al norte de Italia y volvió al país el 1 de marzo”.



“El paciente es un joven que no presenta comorbilidades y se encuentra en buen estado general, internado para asegurar las medidas de aislamiento respiratorio. Mientras que las autoridades sanitarias de la jurisdicción se encuentran realizando la investigación epidemiológica”, detalló la cartera que conduce Ginés González García.



En esa línea, Salud agregó que “en función de la situación actual, la cartera sanitaria informa que se trata de otro caso importado y reitera que el país continúa en etapa de contención con el objetivo de lograr la detección precoz, el estudio, el aislamiento de un eventual caso y el seguimiento estricto de sus contactos. La situación es dinámica, se evalúa en forma permanente y se brinda información oportuna transparente y basada en la evidencia”.





Por último, el Ministerio reiteró que es importante “la consulta precoz ante la presencia de fiebre, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad para respirar) y el antecedente de viaje a zonas con circulación viral o contacto estrecho con un caso. Es fundamental que las personas no se automediquen, no subestimen los síntomas, eviten el contacto con otras personas y hagan mención a la situación para la atención inmediata y la implementación de las medidas de control en los centros de salud”.



Play

González García habló con la TV Pública





En diálogo con la TV Pública, González García confirmó la detección del segundo caso, que el joven “está muy bien, no tiene ninguna otra enfermedad, se encuentra en muy buen estado general y está internado para asegurar las medidas de aislamiento. Mientras tanto las autoridades de la ciudad de Buenos Aires están buscando a las personas con las que tuvo contacto, que parece fueron muy poquitos".



Junto a este caso, en el hospital Malbrán también se está analizando la muestra de una empleada de limpieza del Swiss Medical Center de Palermo, donde estuvo internado entre el domingo y el martes el primer argentino que contrajo coronavirus. Tras presentarse ayer por la noche en una guardia de Monte Grande con síntomas de la enfermedad, la mujer quedó aislada.



Además, las autoridades intentan determinar si un paciente de 31 años que regresó hace unos días de Europa y visitó el norte de Italia padece del virus. El hombre permanecía aislado en el Hospital “Teodoro J. Schestakow” en la localidad mendocina de San Rafael. En tanto, se espera aún la confirmación oficial de los otros 11 sospechosos en el país que estaban en análisis también.



En el caso de Mendoza, las autoridades sanitarias de esa provincia aseguraron que el paciente presentaba síntomas respiratorios, pero que no está confirmado por el momento que se trate del COVID-19. El hombre, según la prensa local, había regresado de un viaje por Europa y entre los destinos que visitó estuvo el norte de Italia.



De manera preventiva, el paciente decidió hacerse un chequeo, pero como aún no tenía síntomas, le recomendaron quedarse en su casa. Sin embargo, 48 horas después, este miércoles, comenzó a tener problemas respiratorios, por lo que fue ingresado a la guardia del Hospital Schestakow. Tras quedar internado en una zona de aislamiento, en el hospital se activaron los protocolos internacionales por el COVID- 19.



Con este caso, son al menos 12 las personas que quedaron aisladas en sus domicilios o internadas en distintas ciudades del país por estar sospechadas de presentar síntomas compatibles con el virus.



Entre las 12 personas, siete están relacionadas al primer caso de coronavirus en el país: el hombre de 43 años infectado y que permanecía internado en el Sanatorio Agote de la Ciudad de Buenos Aires, y las que viajaron en el mismo vuelo (provincia de Buenos Aires) y su hermano, que estuvo en contacto con él (Capital Federal).



Además otra persona en Córdoba, una mujer en Entre Ríos y otra en Rosario, más un turista alemán que está en Misiones, son las otras personas sospechosas que se encuentran en análisis pero hasta el momento no hubo confirmación oficial.