Flamengo goleó y se consagró campeón de la Recopa Sudamericana

Jueves, 27 de febrero de 2020

Tras el 2 a 2 de la ida en Quito, el Mengao ganó por 3-0 en el estadio Maracaná por los goles de Gabigol y el doblete de Gerson y se quedó con el choque entre los campeones de la Libertadores y Sudamericana del año pasado





Flamengo se adjudicó la Recopa Sudamericana al derrotar en el encuentro desquite a Independiente del Valle de Ecuador por 3-0, tras haber igualado 2-2 la primera final en Quito. En el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto brasileño, ganador de la última Copa Libertadores tras vencer a River en la definición, hizo gala de su contundencia y se llevó la victoria en un encuentro que resultó más parejo de lo que indicó la chapa final.



El delantero Gabigol, el mismo que le marcó los dos goles al equipo de Marcelo Gallardo en Lima (2-1), abrió la cuenta, a los 19 minutos de la primera etapa, luego de un rechazo apurado de cabeza de Luis Segovia que comprometió a su propio arquero, Jorge Pinos. Los otros dos goles del elenco de Río de Janeiro fueron logrados por Gerson, a los 17 y 44 minutos de la segunda mitad, respectivamente.





El árbitro argentino Fernando Rapallini tomó decisiones fuertes y, a los 22 minutos del primer período, expulsó a instancias del VAR al mediocampista local, Willian Arao, por juego brusco sobre el defensor argentino Richard Schunke (ex Almagro).



El equipo ecuatoriano, que había llegado a esta definición por haberse coronado en la última Copa Sudamericana (3-1 a Colón de Santa Fe en Asunción en noviembre pasado), también terminó con diez hombres, como consecuencia de la tarjeta roja que le mostraron a Alejandro Cabeza, a los 41 minutos del segundo tiempo, también por la intervención de la tecnología.



Los mediocampistas Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago e Independiente) y Lorenzo Faravelli (ex Huracán y Gimnasia La Plata) fueron los otros argentinos que se alistaron en el conjunto que dirige el DT español Miguel Ángel Ramírez.



Flamengo alcanzó la primera Recopa Sudamericana de su historia y le otorgó un nuevo título al fútbol brasileño en esta competencia, luego del logrado en 2018 por Gremio de Porto Alegre, que venció a Independiente. El equipo más ganador en estas lides continentales es Boca Juniors, que festejó sendos títulos en las ediciones 1990 (1-0 a Atlético Nacional de Medellín en Miami), 2005 (3-1 y 1-2 con Once Caldas de Colombia), 2006 (2-1 y 2-2 con San Pablo de Brasil) y 2008 (3-1 y 2-2 con Arsenal).



Flamengo venía de festejar dos títulos en pocos días. Recientemente, se coronó campeón de la Supercopa de Brasil al imponerse por 3-0 al Atlético Paranaense. Además, el sábado pasado, el conjunto dirigido por el portugués Jorge Jesus ganó la Copa Guanabara, la primera fase del Campeonato Carioca, luego de derrotar 2-1 al Boavista en la definición. Por su parte, el equipo ecuatoriano había superado el pasado fin de semana a la Liga de Quito por 3-2, en lo que fue su segunda victoria del campeonato que recién lleva disputadas dos jornadas.