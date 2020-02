Marcelo Gallardo es el segundo mejor entrenador del mundo

Miércoles, 26 de febrero de 2020

El Muñeco figura entre los técnicos más destacados del momento, según un sitio especializado





Marcelo Gallardo, el segundo mejor entrenador del mundo según un sitio especializado. El entrenador de River Plate figura entre los técnicos más destacados del momento y solo es superado por el alemán Jürgen Klopp.



Según el sitio Club World Ranking, Gallardo ascendió al segundo puesto entre los entrenadores más destacados del mundo con 12.816 puntos y sigue los pasos de Klopp, quien reúne 15.727 puntos al frente del imparable Liverpool, puntero de la Premier League y último campeón del mundo.



El Muñeco es el segundo argentino entre los diez primeros junto con Gustavo Alfaro, quien está octavo (9,375) luego de su campaña en Boca Juniors.



Diego Simeone, DT de Atlético Madrid de España, está undécimo; y luego figuran Jorge Sampaoli (ex Santos, 48°), Luis Zubeldía (Lanús, 54°), Diego Dabove (Argentinos Juniors, 55°), Mauricio Pochettino (ex Tottenham, 78°), Sebastián Beccacece (ex Independiente, actualmente en Racing, 85°), Gabriel Heinze (Vélez Sarsfield, 86°), Eduardo Coudet (ex Racing, 87°), Lucas Pusineri (Independiente, 88°), Daniel Garnero (Olimpia, 89°) y Diego Cocca (Rosario Central, 95°).



La lista top ten se completa con el español Ernesto Valverde, ex DT de Barcelona (3°); Maurizio Sarri de Juventus de Italia (4°), Josep Guardiola de Manchester City de Inglaterra (5°), Renato Gaúcho de Gremio de Brasil (6°), Jorge Jesus de Flamengo de Brasil (7°), Thomas Tuchel de París Saint Germain de Francia (9°) y Fabio Cannavaro de Guangzhou Evergrande de China (10°).



Marcelo Gallardo atraviesa por el mejor presente de su carrera. Luego de convertirse en el entrenador más ganador de la historia de River, recibió por segundo año consecutivo el premio al mejor director técnico de América.



“El deseo es que el año que entra siempre sea el mejor. Es una manera de sentir, de no conformarse, de seguir siendo competitivos, de no aflojar. Hay una manera de jugar que sentimos que queremos seguir plasmando más allá de los jugadores que se puedan ir y que puedan llegar”, expresó el Muñeco al subir al escenario y recibir el premio que entrega el diario El País de Uruguay.



Gallardo se volvió a destacar en su trabajo en 2019 al frente de River, ya que ganó la Copa Argentina, la Recopa Sudamericana y llegó a la final de la Copa Libertadores de América, que perdió ante Flamengo. Además, el Muñeco está muy cerca de conquistar por primera vez un título de liga: su equipo marcha puntero, con tres puntos de ventaja sobre Boca, cuando restan dos fechas para el final del campeonato.



Este gran presente de Gallardo le valió recibir un voto del propio Lionel Messi en los premios The Best, al mejor entrenador de la temporada. El rosarino eligió a Pep Guardiola, orientador del Manchester City y quien lo empujó hacia la explosión en su carrera, a Mauricio Pochettino, ex DT del Tottenham, quien llegó a la final de la Champions, y en tercer orden al DT de River.



Gallardo había ganado este premio de El País de Uruguay por primera vez el año pasado por su labor en 2018, relegando a Gerardo Martino y Ricardo Gareca, sus compatriotas, pero ahora lo hizo por encima del portugués Jorge Jesus, pese a que el entrenador de Flamengo fue quien se consagró campeón de la Libertadores con el conjunto brasileño.



En cuanto al ranking de clubes, River figura en el tercer puesto detrás del Liverpool y el Barcelona. El Millonario suma 12.816, mientras que Boca es el otro club argentino que aparece en el top ten, en la séptima colocación. El sistema de puntuación se basa en los resultados de las últimas 52 semanas.