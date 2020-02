Detectaron en Brasil el primer caso de coronavirus de Latinoamérica

Miércoles, 26 de febrero de 2020

Se trata de un hombre de 61 años de San Pablo que estuvo en Lombardía, Italia. Estudian un posible segundo caso





Las autoridades sanitarias brasileñas confirmaron esta noche el primer caso de coronavirus en ese país, primero también en Latinoamérica. Fue detectado en la ciudad de San Pablo y se trata de un hombre de 61 años que estuvo en Lombardía, Italia, hasta el 21 de febrero último.



Esta persona está internada en el hospital Israelita Albert Einstein y los resultados de un segundo test en el Instituto Adolfo Lutz de la capital paulista, encargado de realizar el chequeo, también dieron positivo, según adelantaron medios brasileños. El Ministerio de Salud anunciará el resultado este miércoles.



El retorno del viajero a Brasil fue en un vuelo con más de 200 pasajeros que tuvieron contacto con él, y de quienes por ahora no se sabe nada.



Hace tan solo unos minutos, en Recife (capital de Pernambuco) una pasajera del vuelo 6954 de la compañía aérea Azul descendió en el aeropuerto internacional de esa ciudad con los síntomas de la dolencia.





La mujer fue retirada de la aeronave y encaminada al Hospital Universitario de Recife. La empresa aérea Azul dijo que procedió a la limpieza exhaustiva del avión, pero no informó cuántos pasajeros iban en esa máquina.



En cuanto al enfermo ya confirmado, el hospital sostuvo que los síntomas que mostraba, lo indujeron a procurar la institución. Padece de fiebre, tos seca, dolor y picazón de garganta. Este caso podría disparar la dolencia en esta urbe de 22 millones de habitantes, ya que hay 16 vuelos semanales procedentes de Milán y Roma, con destino a San Pablo y Río de Janeiro.



Según el hospital Einstein, una institución privada de muy alto nivel, indicó que al atender al paciente “se adoptaron todas las medidas preventivas previstas para el Sars-CoV2, como lo establece la Organización Mundial de la Salud”. La institución indicó que el proceso de verificación del resultado positivo.



La Secretaría de Salud del Estado de San Pablo busca ahora identificar a quiénes compartieron el vuelo con el portador de Coronavirus. “Lo estamos haciendo con apoyo de la compañía aérea que nos debe proveer la información y los domicilios”. Además del caso en cuestión, ya confirmado, hay otros tres bajo sospecha, uno de ellos en la ciudad de Baurú, en el interior del estado paulista.



Según el ministerio de Salud, Brasil incluyó dentro de la lista de vuelos a controlar los procedentes de Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, Japón, Alemania, Francia, Irán e Italia, entre otros.



Con todo, las autoridades locales piden cautela en cuanto a la información, que deben ajustarse exclusivamente a las circulares surgidas de los organismos oficiales.



Alerta en Estados Unidos



Más temprano, las autoridades de Estados Unidos pidieron a su población que se prepare para una inevitable propagación de la enfermedad. En ese sentido, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) norteamericanos recomendaron a las familias hacer planes porque la previsible expansión del virus COVID-19 suponga una interrupción significativa de la vida cotidiana debido, por ejemplo, al cierre de escuelas y guarderías.



En esa línea, la alcaldesa de San Francisco declaró el estado de emergencia en la ciudad por el avance de la enfermedad, pese a que no hay casos confirmados todavía en la urbe. La mandataria London Breed indicó que tomó la decisión para “poder prepararnos mejor”.