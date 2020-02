Habría subas para la soja y bajas para las economías regionales

Martes, 25 de febrero de 2020

El proyecto es parte de lo que ya se había analizado dos meses atrás. La Mesa de Enlace se reunirá el jueves con el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Fuerte presión de las bases para ir a un paro







En medio de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bonistas por la renegociación de la deuda, el Gobierno dejó trascender en las últimas horas que el proyecto de ley sobre retenciones que había diseñado a fin de año, cuando envió al Congreso la ley de Emergencia, podría ser anunciado en los próximos días.



¿En qué consiste? Según varias fuentes del sector, el Ejecutivo ya tendría definido hacer este anuncio, que consistiría en un aumento de 3 puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja -pasarían de 30% a 33%- y una reducción de los derechos que pagan las economías regionales. Al respecto, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) había pedido que para las producciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, algodón, tabaco y cítricos, entre otras, que hoy aportan el 9%, la carga tributaria por exportaciones no supere el 5%. A su vez, el Gobierno mantendría igual los derechos para trigo, maíz y carne, de acuerdo a la información que trascendió.



El anuncio consistiría en un aumento de 3 puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja -pasarían de 30% a 33%- y una reducción de los derechos que pagan las economías regionales

Las entidades rurales que componen la Mesa de Enlace tenían previsto reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, el jueves por la tarde o viernes por la mañana, con el objetivo de buscar descomprimir la fuerte presión que tienen por parte de las bases para ir al paro. De hecho, en varias localidades ya se están produciendo protestas y advertencias de cese de comercialización. Pero con el encuentro ya pactado, trascendió la información de los posibles anuncios, lo que generó una ola de reclamos aún más fuertes por parte de los productores que complica la estrategia más conciliadora que venían teniendo los dirigentes, con un gobierno que recién arranca y un contexto político y económico diferente al de 2008. La reunión con el ministro sigue en pie, pero el foco será el análisis de las posibles medidas.



En declaraciones radiales, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, reconoció que tuvieron diálogo telefónico con Basterra en los últimos días y el ministro les reconoció que estaba en estudio la suba de las retenciones a la soja, pero también les dejó entrever que podría haber compensaciones, por el lado de las economías regionales y a los pequeños productores.



El encuentro, entonces, girará en torno a este proyecto y a partir de allí la comisión de Enlace analizará los pasos a seguir. Lo más probable es que se tome alguna medida, aunque no tan virulenta como algunas entidades pretenden, dijeron fuentes del sector.



“La conducción de la Mesa de Enlace quiere administrar fuerzas. Si lanzamos un paro por tiempo indeterminado, ¿después qué nos queda? Además, es un momento mucho más complicado política y económicamente para un escenario como el de 2008”, razonó un dirigente. De todas formas, y si bien afirmó que “no se quiere un paro ahora”, también aseguró que “la dirigencia tiene pocos argumentos para convencer a las bases”, ya que no hubo prácticamente diálogo en los dos meses de gobierno ni medidas en beneficio del sector.



Por radio, Chemes aseguró que si bien no tienen ninguna confirmación de la medida, “si las versiones se concretan, se complica mucho el panorama”. “Ya estamos complicados y estamos viendo cómo reducimos la presión fiscal y esta medida la aumentaría aún más. Va a ser difícil contener a los productores, quienes están al borde de querer estallar en una manifestación”, aseguró el titular de CRA. Chemes agregó que si ese aumento de retenciones se concreta, no le generaría sorpresa porque “siempre que se necesita aumentar la recaudación, siempre se piensa en el campo”.





“Llegó el momento de repensar estas decisiones impositivas porque el campo no da más. Estamos conteniendo al productor para evitar protestas más profundas, como cese de comercialización, más cantidad de asambleas, presencia en ruta. Pero si esta decisión está tomada, lamentablemtene tendremos que ir organizando cómo el productor se puede manifestar”, manifestó el dirigente agropecuario. Consultado sobre la posibilidad de que haya alguna compensación para los pequeños productores, Chemes remarcó que el sector le había hecho una propuesta similar y que “en la medida en que la cuenta fiscal implique un alivio para el sector, bienvenido sea".



“Si hay un tratamiento igual para todos, sin distinguir entre pequeños y grandes productores, si se genera un deja vu, entonces va a seguir habiendo un frente de entidades confrontando contra el aumento de retenciones", afirmó, por su parte, Eduardo Buzzi, dirigente de Federación Agraria, quien sin embargo consideró “complicado ir a un estado de protestas aisladas, ya que es un momento muy complejo y la política tiene que estar por encima del conflicto”.