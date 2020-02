Desesperada búsqueda de un niño que se perdió en una playa de Ituzaingó

Martes, 25 de febrero de 2020

Ayer por la tarde un nene misionero de 7 años desapareció de un balneario mientras estaba con su familia. Es intensamente buscado por Prefectura y la Policía.





Un niño de 7 años desapareció en la tarde de ayer mientras estaba con su familia en la playa de las Mil Viviendas, conocida como Soró, de la ciudad de Ituzaingó. Tanto la Policía como la Prefectura comenzaron con las tareas de búsqueda para poder encontrarlo.



Según informaron fuentes policiales a ellitoral.com.ar se trata de un nene llamado William que llegó con su familia desde Misiones para pasar el fin de semana largo. Mientras estaban este lunes en las playas notaron la ausencia del pequeño por lo que comenzaron a buscarlo.



Al no verlo en ningún lugar, cerca de las 20 dieron aviso a las autoridades policiales para profundizar la desesperada búsqueda. Además de la fuerza provincial también cuentan con el apoyo de la Prefectura en el río.



Pese al trabajo desplegado todavía no se logró ningún dato de qué pasó con el niño. La imagen del niño se viralizó rápidamente por la zona y activaron un operativo cerrojo para inspeccionar los accesos de Ituzaingó.



En la mañana de hoy se reactivó la búsqueda del niño tanto por tierra como por agua. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis ya que la madre habría declarado que lo vio salir del agua con la familia antes de perderse.



Interviene la Comisaría Segunda de Ituzaingó por razones de jurisdicción con la colaboración de Prefectura y de Defensa Civil.