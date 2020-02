Conocé como funcionarán los servicios durante los feriados Lunes, 24 de febrero de 2020 La recolección de residuos será normal el lunes y no habrá servicio el martes, así lo informó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio, solicitando a los vecinos no sacar bolsas de basura a la vía pública el día 25.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) y el Centro Emisor de Licencias no abrirán sus puertas los dos días en virtud del feriado nacional, al igual que las demás dependencias administrativas comunales.



La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes informa acerca del funcionamiento de los servicios que habitualmente prestan sus distintas dependencias a raíz del feriado nacional de Carnaval del lunes 24 y martes 25 de este mes.



Desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la comuna se adelantó que el lunes se realizará de manera normal la recolección de residuos, tanto diurna como nocturna, así como la recolección diferenciada, y la que se lleva a cabo habitualmente en los Puntos Verdes de la ciudad.



En tanto que el martes no se cumplirá el servicio de recolección de residuos en ninguna de las zonas en que está dividida la ciudad, por lo que se insta a los vecinos a no sacar dicho día las bolsas de basura a la vía pública.



La Dirección General de Defunciones dispondrá tanto el lunes como el martes de una guardia que funcionará de 7 a 18 en la oficina ubicada en la Municipalidad (25 de Mayo 1132), exclusivamente para trámites de permisos de inhumaciones, traslados y libre tránsito. En tanto que los cementerios San Juan Bautista y San Isidro (Laguna Brava) funcionarán de 7 a 19 para inhumaciones y traslados.



Por su parte, el Tribunal de Faltas Municipal atenderá también el 24 y 25, de 8 a 16, con una guardia, pero sólo para trámites urgentes relacionados con secuestros. Otro tanto ocurrirá con la Caja Municipal, que trabajará el lunes y martes, en horario corrido de 8 a 16, pero sólo para cobro de multas y secuestros.



También funcionarán con las respectivas guardias de rigor el lunes y martes los servicios municipales de Higiene Urbana, tránsito, transporte, guardia urbana, y las ambulancias del sistema de emergencias municipal.



El Mercado de Abasto (El Piso) y el de Productos Frescos (ex vía), no abrirán el 24, mientras que el 25 atenderán normalmente en sus horarios habituales; mientras que las Ferias Itinerantes de la Ciudad funcionarán como es habitual, de 8 a 13, el martes en la plaza Los Amigos y en la plaza Libertad.



La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), el Centro Emisor de Licencias, y las demás dependencias administrativas comunales permanecerán cerrados ambos días en virtud del feriado nacional, y volverán a atender al público el miércoles 26 en sus horarios habituales.