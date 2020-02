Senado avanzará en el tratamiento en comisión de la ley de góndolas

Martes, 18 de febrero de 2020

Es una iniciativa del Gobierno de Alberto Fernández para regular cómo los supermercados exhiben sus productos.







El oficialismo tratará de conseguir este martes dictamen de comisión en el Senado para poder pasar al recinto el tratamiento de la Ley de Góndolas, el proyecto que ya tiene media sanción y que regula cómo los supermercados exhiben sus productos y la composición de la oferta en las grandes superficies comerciales.



Este martes quedará constituida la Comisión de Legislación General. A las 15 se reunirán los senadores que integrarán ese cuerpo para designar autoridades y avanzar en la discusión de esa norma, que establece entre otras cosas que la exhibición de un producto no superará el 30% del espacio disponible que comparte con ítems de similares características y diferente marca.



Previamente, a las 10, se reunirá la Comisión de Acuerdos para dar aval a los pliegos de embajadores propuestos por el gobierno de Alberto Fernández y, a las 14, se designarán autoridades de la Comisión de Asuntos Constitucionales.



En la sesión prevista para el jueves a las 11, se ratificarán autoridades de la Cámara ya nombradas en diciembre último y, a las 12, se realizará la sesión extraordinaria en la se retirarán 198 pliegos del Poder Judicial y de Relaciones Exteriores, y se aprobarán los nombramientos de los embajadores nuevos.



Entre los embajadores que recibirán ratificación durante la sesión aparecen Daniel Scioli, para Brasil; Alfredo Atanasof, Bulgaria; Carlos "Chacho" Álvarez, Perú; Sergio Urribarri, Israel; Domingo Peppo, Paraguay; Carlos Tomada, México y Jorge Argüello para Estados Unidos.



Qué dice la Ley de Góndolas



La Ley de Góndolas, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y crea "una cadena de valor alimenticia y un programa de medidas para el fomento de la competencia y de las pymes" según la definición oficial del proyecto, no fue incluida aún en el temario de la sesión del jueves, de acuerdo a fuentes parlamentarias.



El presidente Alberto Fernández había anunciado en enero que impulsaría la sanción de esa ley para que los empresarios dejen de "jugar con los precios de productos de la canasta básica".



Para el jefe de Estado, ese proyecto representa una "política activa de control" y tendrá como fin evitar que algunos empresarios actúen con "irresponsabilidad". Además de fijar el límite de 30% del espacio por marca en las góndolas, el proyecto establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por góndola.



También dispone que en exhibidores y locaciones virtuales deberá reservarse un 25% del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales. A su vez, en los espacios contiguos a las cajas se deben presentar en un 50% del lugar para los productos elaborados por pymes.



Por otra parte, se establece la prohibición del alquiler de espacios preferenciales en góndolas o locaciones virtuales, al considerarse ésta una "exclusión anticompetitiva". También indica que los productos de menor valor no pueden ser ubicados en sectores de escasa visibilidad sino colocados a "una altura equidistante entre el primer y último estante" de la góndola.