El FMI analizó los detalles del plan alimentario del Gobierno Viernes, 14 de febrero de 2020 La delegación que audita la situación macroeconómica y la deuda mantuvo un encuentro con el titular del Ministro de Desarrollo Social de la Nación para conocer los detalles de esta iniciativa; el funcionario les subrayó que no hay espacio para un mayor ajuste fiscal



La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para analizar la situación de la pobreza y el plan Alimentar que lleva adelante el Gobierno.



El encuentro, según indicaron a Infobae fuentes oficiales, se desarrolló entre el ministro y 10 técnicos del Fondo, encabezados por la vicedirectora del organismo para la región, Julie Kozack, y el jefe de la misión argentina, Luis Cubeddu.



El ministro les explicó la situación social en general y los detalles de cómo funciona la Tarjeta Alimentar en particular. Fue una “reunión cordial” que duró cerca de una hora y media



Los anfitriones indicaron que “la sensación es que entendieron que en la Argentina no hay espacio para ajustes” en materia de gasto social.





En la reunión entre el ministro Daniel Arroyo y la misión del FMI, el funcionario encargado de los planes sociales dejó en claro que no hay espacio para un mayor ajuste en materia del gasto social

De hecho, este mediodía el Gobierno anunciará un aumento para los jubilados y para los beneficiarios de planes sociales, aunque a la vez suspendió la fórmula de ajuste de los haberes previsionales que se votó durante el gobierno de Mauricio Macri para reemplazarla por otra.



El encuentro con Arroyo posiblemente se enmarca en la idea que plasmó la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, en el seminario que se realizó en el Vaticano la semana pasada. Cuando tomó la palabra para dar comienzo a su exposición, la número uno del organismo de crédito dijo: "La pregunta es: ¿cuáles son las nuevas prioridades para la economía global? Déjenme darles una respuesta corta: en las palabras del Papa Francisco, ‘el primer objetivo es poner la economía al servicio de las personas’”.



Cabe recordar que la tarjeta, que comenzó a repartirse a fines del año pasado, no reemplaza a ninguno de los planes sociales existentes, como la Asignación Universal por Hijo (AUH). De hecho, los beneficiarios de la tarjeta son madres y padres con hijos de hasta seis años que la AUH, embarazadas a partir de los tres meses que cobran la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciben la AUH.



El programa implica una inversión de unos 60.000 millones de pesos, según detalló Arroyo.



La distribución comenzó en diciembre en Concordia -ciudad que registra los mayores niveles de pobreza del país- y siguió en enero en el Conurbano bonaerense.



A fines de marzo el Indec informará el nivel de pobreza del segundo semestre del 2019, que, para los expertos, se habría ubicado en torno del 35 por ciento.



La revisión de las cuentas públicas



Los funcionarios del FMI llegaron al país anteayer para comenzar a renegociar el acuerdo que se firmó en el gobierno anterior, que implicó el desembolso de unos 44.000 millones de dólares.



Esto implica, entre otras tareas, auditar las cuentas públicas y por eso ayer también siguieron las reuniones entre la misión y los funcionarios del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán, en las que analizaron los números fiscales y el análisis de sustentabilidad de la deuda preparado por el equipo económico.



En este sentido, la delegación se reunió con el secretario de Finanzas, Diego Basturre, y Sergio Chodos, el representante argentino en el FMI y quien tiene experiencia en este tipo de negociaciones, ya que formó parte del equipo de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen que negoció buena parte de la reestructuración de la deuda en 2003. Además, fue secretario de Finanzas en las gestiones de Felisa Miceli y Miguel Peirano.



“Hay encuentros constantes, en lo que hace a nuestra área”, señalaron desde el Palacio de Hacienda. “El trabajo conjunto entre las partes es constante, tiene lugar en nuestras oficinas y la idea es avanzar seriamente en el relevamiento de todos los temas atinentes. Hacia el final de la misión se informará, a modo de balance”, agregaron.