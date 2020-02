Los hijos de Juan Darthés se lanzaron como cantantes

Viernes, 07 de febrero de 2020

Instalados en Brasil junto a su papá, Juan Darthés, Gian Franco y Tomás publicaron el videoclip de su primer tema romántico.





“Estoy al borde del dolor, no sé bien qué me pasó”, así empieza el videoclip de la canción romántica con la que Gian Franco y Tomás, hijos de Juan Darthés, lanzaron su carrera musical. Si bien su familia está alejada de los medios desde la denuncia que Thelma Fardín realizó contra el actor por violación, ellos no quisieron dejar atrás su pasión artística.



La familia de Juan Darthés decidió mudarse a Brasil hace ya un año. Alejados totalmente de los medios, pusieron en venta su casa de Nordelta, en Tigre, y parece que no tienen planes de volver. Es que el repudio al actor es masivo: su abogado Fernando Burlando aseguró que está deprimido y que puede llegar a atentar contra su vida.



Según Darthés, la denuncia de Thelma Fardín es falsa. “No pasó. No existió. Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble”, dijo días después de que se conociera la noticia. Sin embargo, su decisión de irse a su país natal no es inocente: ahí no lo pueden detener porque la constitución establece que “ningún brasileño será extraditado”.



A pesar del drama familiar que están viviendo, Gian Franco y Tomás decidieron no dejar a atrás sus sueños de ser cantantes. Uno de ellos ya había publicado un video suyo cantando otra canción romántica, por lo que parece que apuntarán a ese estilo.



“No creo que la muerte sea un final pero sí que la en la vida no hay que esperar nada ni a nadie, sino vivir”, es una de las frases más fuertes del tema de su autoría.



En tanto, la vida del profesional del actor está en stand by. En cuanto a la causa, la Interpol ya ordenó su captura internacional con alerta roja por delito de “violación agravada” y pidió que lo trasladen a Nicaragua, donde sucedió el hecho.